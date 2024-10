Ar bundžu trāpa sētniecei, ziņo policija OVV

Ogrē, Ausekļa prospektā, 15. oktobrī kāds no 7. stāva pa logu izmeta skārda bundžu un trāpīja ar to pa muguru sētniecei. Ierodoties adresē, dzīvoklī, no kura bundža tika izmesta, durvis neviens neatvēra. Kaimiņš no 64. dzīvokļa paskaidroja, ka nesen divas personas devušās projām. Sētniece iesniegumu rakstīt nevēlējās, tikai gribot, lai veic pārrunas. Sieviete palūdza, ja ir iespēja, vakarā apsekot dzīvesvietu un aprunāties. Vakarā atkārtoti apsekota adrese, un durvis atvēra vīrietis manāmā alkohola reibuma stāvoklī. Viņš paskaidroja, ka šodien bija ballīte un alus bundža nejauši izkrita pa logu. Ar vīrieti veiktas pārrunas.