Arī Ogres novadā ģimenes ārsti noveco

Ogres novadā kopumā ir 38 ģimenes ārstu prakses, kurām visām ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu (NVD).

Jautāta, vai Ogres novadā ir pietiekams ģimenes ārstu prakšu skaits attiecībā pret iedzīvotāju skaitu, NVD Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietniece Sintija Kājiņa skaidro, ka pilnu ģimenes ārsta praksi veido 1800 reģistrēto pieaugušo pacientu vai 800 bērnu. Ņemot to vērā un Ogres novadā izvērtējot minēto proporciju, 21 ģimenes ārsta prakse vērtējama kā pilna, 17 – kā nepilnas. «Ogres novadā vidējais reģistrēto pacientu skaits uz ģimenes ārstu šā gada 1. janvārī bija 1474 pacienti, tajā skaitā 303 bērni. Zemgales reģionā kopumā šis rādītājs ir augstāks, vidēji 1553 pacienti uz ģimenes ārstu. Izejot no vidēji reģistrēto pacientu skaita un vērtējot, ka optimāli uz vienu ģimenes ārstu vajadzētu būt reģistrētiem 1500 pacientiem, ģimenes ārstu prakšu skaits Ogres novadā vērtējams kā pietiekams,» skaidro S. Kājiņa un piebilst, ka no primārās veselības aprūpes pieejamības viedokļa Ogres novadā divos pagastos – Lielvārdes pagastā un Tomes pagastā – uz vietas iedzīvotājiem nav pieejama ģimenes ārsta prakse, ģimenes ārsta papildu pieņemšanas vieta vai feldšerpunkts. Minēto pagastu iedzīvotāji ģimenes ārsta pakalpojumus var saņemt attiecīgi tuvākajās Lielvārdes vai Ķeguma pilsētās.

NVD pārstāve skaidro arī, ka, ņemot vērā normatīvo regulējumu, ģimenes ārsts nevar atteikt reģistrāciju, kaut arī reģistrēto pacientu skaits veido pilnu praksi tad, ja tajā jau reģistrēti personas pirmās pakāpes radinieki vai laulātais, kā arī, ja persona deklarēta ģimenes ārsta pamatdarbības teritorijā.

Kā jau minēts, šobrīd novadā ģimenes ārstu skaits ir pietiekams, taču nevar nesatraukt fakts, ka, saskaņā ar NVD datiem, vidējais ģimenes ārstu vecums novadā ir 59,9 gadi. Ģimenes ārstu skaits, kuru vecums šogad ir 65 gadi un vairāk, Ogres novadā ir 19 jeb 50 procentu no ģimenes ārstu skaita.

Tomēr situācija nav gluži bezcerīga – saistībā ar ģimenes ārstu pensionēšanos un līguma izbeigšanu Ogres novadā pēdējo trīs gadu laikā noslēgti līgumi ar sešiem jaunajiem ģimenes ārstiem. Ikšķilē, Skolas ielā 4, 2023. gada 1. jūlijā atvērta dakteres Kristīnes Puriņas, kā arī šogad 1. februārī dakteres Dagnijas Breihas ģimenes ārsta prakses, bet Ogrē, Meža prospektā 9, 2023. gada 1. decembrī darbu uzsākusi jauna ģimenes ārste – Ieva Zvirbule, bet pērn 1. novembrī savu praksi atvēris ģimenes ārsts Iļja Bobrovs. Kopš 2023. gada 1. augusta Ogres rajona slimnīcā Ogrē, Slimnīcas ielā 2, reģistrēta Evitas Līvas ģimenes ārsta prakse.

SIA «Ogres rajona slimnīca» valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs stāsta, vasarā plānoti dažādi saimnieciski darbi, tostarp šogad paredzēts izbūvēt ģimenes ārstu prakses telpas slimnīcas teritorijā esošajā ēkā, kur līdz šim atradās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kas savu dislokācijas vietu ir mainījis. Ģimenes ārsta prakse jaunajās telpās būs pirmajā stāvā, atvieglojot pacientu piekļuvi. Šobrīd SIA «Ogres rajona slimnīca» štatā strādā viena ģimenes ārste un rudens pusē varētu atvērties vēl viena ģimenes ārsta prakse. Jauna ģimenes ārste – Iveta Janmere – 2022. gada 1. septembrī darbu uzsākusi arī Birzgalē. Savukārt ogrēniete Ksenija Konstantinova ģimenes ārsta praksi 2021. gada 1. janvārī atvērusi kaimiņu novadā, Skrīveros, taču apkalpo arī pacientus no Krapes pagasta. Sintija Kājiņa teic, ka jautājumi un problēmas, ar kurām ikdienā ģimenes ārsti vēršas NVD, ir visdažādākie. Piemēram, tas notiek gadījumos, kad ģimenes ārsts izbeidz līgumattiecības ar praksē nodarbināto māsu vai ārsta palīgu un ir grūtības atrast jaunu māsu vai ārsta palīgu. Savukārt ģimenes ārsta plānotas ilgstošas prombūtnes gadījumā ir grūtības atrast prakses aizvietotāju. Ārsti sūdzas arī par neatbilstošu prakses telpu platību, lai varētu piesaistīt papildus māsu vai ārsta palīgu, vai papildu darbinieku. Problēma ir arī prakšu telpu atbilstība obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm, kas jo īpaši kļūst aktuāli, ja notiek ģimenes ārsta maiņa.

«Nereti problēma, par ko sūdzas ģimenes ārsti, ir arī administratīvais noslogojums, kas aizņem lielu ģimenes ārsta darba laiku saistībā ar dažādu medicīnas izziņu un dokumentācijas noformēšanu un izsniegšanu. Problēmas mēdz radīt arī E-veselības sistēmas darbība,» skaidro S. Kājiņa un piebilst, ka, lai noskaidrotu, pie kura ģimenes ārsta pacients var veikt reģistrāciju atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai, viņš var zvanīt uz NVD bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 (no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8.30 līdz pulksten 17, bet piektdienās no pulksten 8.30 līdz pulksten 15) vai rakstīt e-pastu uz .

UZZIŅA

Ārpus ģimenes ārstu darba laika iedzīvotājiem ir iespēja saņemt medicīniskas konsultācijas un ieteikumus, kā rīkoties akūtu saslimšanu vai hronisku saslimšanu paasinājuma gadījumos, piezvanot uz Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001. Konsultācijas iedzīvotājiem sniedz pieredzējuši ģimenes ārsti un ārsta palīgi darba dienās no pulksten 17 līdz pulksten 8. Akūtos gadījumos vai pēc ārstu darba laika var zvanīt Neatliekamās palīdzības dienestam pa tālruni 113 vai uz glābšanas dienesta tālruni 112. Ārpus darba laika, brīvdienās, svētku dienās neatliekamo palīdzību sniedz Ogres slimnīcas Uzņemšanas nodaļa, tālrunis 65024450.