Otrdiena, 19. maijs, 2026 10:45

Ārkārtas situācijas mācībās Vagonu parkā pārbaudīs darbinieku spēju reaģēt un sadarboties

OgreNet / LETA
Ilustratīvs attēls
AS "Pasažieru vilciens", kas strādā ar zīmolu "Vivi", piektdien, 22. maijā, organizēs ārkārtas situācijas mācības Rīgā, Vagonu parkā, Rēznas ielā. Tās paredzētas laikā no plkst. 11 līdz 14. Mācības neietekmēs pasažieru pārvadājumus, un vilcienu kustība noritēs kā ierasts. Mācību laikā teritorijā būs novērojama operatīvo dienestu tehnikas pārvietošanās, kā arī iespējams īslaicīgs sadūmojums, jo tiks izmantots dūmu ģenerators.

Mācību laikā tiks inscenēta ugunsgrēka izcelšanās elektrovilcienā, kas rada tiešu apdraudējumu pasažieriem. Līdz ar to elektrovilciena vadītājs veiks ārkārtas apstāšanos paaugstinātas bīstamības objektā - Vagonu parkā blakus kravas vilcienam, kas dzelzceļa cisternās pārvadā dīzeļdegvielu.

Mācību mērķis ir pārbaudīt PV darbinieku spēju reaģēt un atbildīgo institūciju gatavību efektīvi sadarboties ārkārtas situācijās, lai gādātu par pasažieru drošību. Mācību laikā tiks imitēta ugunsgrēka ierobežošana un pasažieru evakuācija. Vienlaikus tiks simulēta vilcienu satiksmes ierobežojumu ieviešana un koordinēšana.

Mācībās piedalīsies PV personāls, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz), Rīgas civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvalde, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Rīgas Centrālcietuma pārstāvji, AS "Baltijas ekspresis", SIA "L-Ekspresis", Rīgas pašvaldības policija, Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža un Valsts kancelejas Krīzes vadības centrs.

PV aicina iedzvotājus nesatraukties, ja redzama operatīvā transporta kustība un darbība Vagonu parka teritorijā.

