Pirmdiena, 17.08.2026 03:48
Oļegs, Vineta
Pirmdiena, 17.08.2026 03:48
Oļegs, Vineta
Svētdiena, 16. augusts, 2026 13:16

Asa sižeta filmas cienīgi notikumi Ogrē: agresīvi noskaņota sieviete sociālajā dienestā ierodas ar cirvi

Ogres Vēstis Visiem
Asa sižeta filmas cienīgi notikumi Ogrē: agresīvi noskaņota sieviete sociālajā dienestā ierodas ar cirvi
Ekrānuzņēmums no "Facebook"/Ogres novada Sociālais dienests
Svētdiena, 16. augusts, 2026 13:16

Asa sižeta filmas cienīgi notikumi Ogrē: agresīvi noskaņota sieviete sociālajā dienestā ierodas ar cirvi

Ogres Vēstis Visiem

6. augustā ap pusdienlaiku saņemts izsaukums uz Ogres novada Sociālo dienestu Ogrē, Upes prospektā, kur bija ieradusies agresīvi noskaņota sieviete ar cirvi. Sociālā dienesta darbinieces paskaidroja, ka sieviete iestādē ieradusies ar cirvi pēc tam, kad iepriekšējā dienā viņai paziņots, ka netiks piešķirts sociālais pakalpojums – atbalsta personas pakalpojums.

Dienesta darbinieces arī informēja, ka sievietei ir psihiska rakstura veselības traucējumi. Telpās atradās sieviete, viņas māte un vīrs. Sociālā darbiniece policijai paskaidroja, ka sieviete mēģinājusi viņai uzbrukt ar cirvi, taču sievietes vīrs cirvi atņēmis. Nevienai personai miesas bojājumi netika nodarīti.

Notikuma vietā ieradās Valsts policijas darbinieki un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde. Pēc sievietes apskates mediķi ar Valsts policijas palīdzību nolēma viņu hospitalizēt Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā, jo agresīvā un neprognozējamā uzvedība varēja radīt apdraudējumu gan pašai sievietei, gan apkārtējo cilvēku dzīvībai un veselībai.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.