Asa sižeta filmas cienīgi notikumi Ogrē: agresīvi noskaņota sieviete sociālajā dienestā ierodas ar cirvi

Dienesta darbinieces arī informēja, ka sievietei ir psihiska rakstura veselības traucējumi. Telpās atradās sieviete, viņas māte un vīrs. Sociālā darbiniece policijai paskaidroja, ka sieviete mēģinājusi viņai uzbrukt ar cirvi, taču sievietes vīrs cirvi atņēmis. Nevienai personai miesas bojājumi netika nodarīti.
Notikuma vietā ieradās Valsts policijas darbinieki un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde. Pēc sievietes apskates mediķi ar Valsts policijas palīdzību nolēma viņu hospitalizēt Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā, jo agresīvā un neprognozējamā uzvedība varēja radīt apdraudējumu gan pašai sievietei, gan apkārtējo cilvēku dzīvībai un veselībai.