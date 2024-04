Asociācija: Latvijā strauji pieaug viltoto cigarešu ražošana; liels nelegālo cigarešu īpatsvars arī Ogrē

Kā norādīja uzņēmuma "JTI Baltic" korporatīvo attiecību un komunikācijas vadītājs Latvijā Viesturs Liepkalns: "Lai arī kopumā nelegālais cigarešu tirgus kopš 2020. gada 4. ceturkšņa ir samazinājies no 22,4% līdz 15,2% (2023. gada 3. ceturksnis), kas izskaidrojams ar saprātīgu nodokļu politiku un valsts institūciju aktīvo rīcību nelegālā tirgus apkarošanā, tomēr jaunākais pētījums parāda, ka Latvijā strauji turpina pieaugt tieši viltoto cigarešu ražošanas apjomi."



Straujo pieaugumu pamatā nodrošina vairākas nelegālās rūpnīcas Latvijas teritorijā, no kurām dažas darbojas jau gadiem. Lai arī Latvijā nepastāv legāli darbojošās tabakas produktu rūpnīcas, nelegāli strādājošās rūpnīcas nodrošina ar viltotas izcelsmes produkciju arī citas Eiropas Savienības valstis, it īpaši Lietuvu un Igauniju, kur šāda apjoma ražošana nepastāv.



Uzņēmums lēš, ka kopumā tikai šo nelikumīgo fabriku darbības dēļ Latvijas valsts ik gadu zaudē vismaz 12 miljonus eiro nodokļu ieņēmumos, turklāt šīs fabrikas apdraud sabiedrības veselību un drošību, izvairoties no kvalitātes kontroles un drošības standartiem. Kopumā šogad valsts budžetā kontrabandas un viltoto cigarešu ražošanas dēļ varētu tikt nodarīti zaudējumi vismaz 45 milj. eiro apmērā. Neskatoties uz stingriem robežšķērsošanas ierobežojumiem, joprojām lielākie nelegālās izcelsmes cigarešu apjomi tiek ievesti no Baltkrievijas, to īpatsvaram sasniedzot 75,5%.



Pētījumā tika analizētas 25 Latvijas pilsētas un secināts, ka lielākais nelegālo cigarešu īpatsvars konstatēts Daugavpilī (41,9%), Krāslavā (31%), Talsos (23,5%), Salaspilī (22%) un Ogrē (20%). Rīgā, lai arī konstatētais nelegālo cigarešu īpatsvars ir zemākais valstī un sastāda 13,3%, ir augstākais viltojumu īpatsvars - 2,2% jeb puse no kopējā viltoto cigarešu skaita.



Uzņēmumu pārstāvošā nozares asociācija "Tradicionālo un bezdūmu tabakas izstrādājumu apvienība" norāda, ka pārstāvošie uzņēmumi aktīvi iesaistās šī jautājuma risināšanā un cieši sadarbojas ar tiesībsargājošajām institūcijām, tajā skaitā ar operatīvās informācijas apmaiņu un kvalifikācijas celšanu tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem, lai ierobežotu kontrabandas un nelegālo tabakas fabriku darbību. Vienlaicīgi asociācija uzskata, ka nepieciešams stingrs valdības atbalsts Iekšlietu ministrijai, Finanšu ministrijai un to padotības institūcijām, lai vērstos pret nelikumīgām tabakas aprites darbībām.