Glābēji norāda, ka trauksmes sirēnu pārbaudes laikā tika izvērtēta sirēnu tehniskā gatavība, darbības kvalitāte un to dzirdamība.
Trauksmes sirēnu pārbaudes rezultāti:
- Rīgā un Rīgas reģionā pārbaudītas 54 no 55 izvietotajām sirēnām. No tām bez traucējumiem nostrādājas 54. Vienas Rīgā izvietotās trauksmes sirēnas darbība netika pārbaudīta.
- Kurzemē pārbaudītas 28 no 29 izvietotajām trauksmes sirēnām. Bez traucējumiem nostrādāja 28 trauksmes sirēnas. Sabilē izvietotās trauksmes sirēnas darbība netika pārbaudīta.
- Zemgalē pārbaudītas 22 no 23 izvietotajām trauksmes sirēnām. No tām bez traucējumiem nostrādāja 22. Vienas Tukumā izvietotās trauksmes sirēnas darbība netika pārbaudīta.
- Latgalē pārbaudītas visas 29 izvietotās trauksmes sirēnas, no tām visas nostrādāja bez traucējumiem.
- Vidzemē pārbaudītas 26 no 28 izvietotajām trauksmes sirēnām. No tām visas nostrādāja bez traucējumiem. Divu trauksmes sirēnu darbība netika pārbaudīta. Viena ir izvietota Valkā, bet otra – Madonā.
"Pirmo reizi kopā ar trauksmes sirēnu pārbaudi uz viedtālruņiem visā Latvijā tika nosūtīts šūnu apraides paziņojums. Šāda paziņojuma izsūtīšana ļāva pārbaudīt, vai šogad Latvijā ieviestā šūnu apraides sistēma darbojas bez tehniskiem traucējumiem. Lai gan testa vidē tika veiktas dažāda veida pārbaudes, tikai šūnu apraides paziņojuma nosūtīšana uz viedtālruņiem visā Latvijā ļāva pilnībā pārliecināties par sistēmas darbību," stāsta V. Gribuste.
Kā skaidro Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, šūnu apraides paziņojuma saņemšana nav atkarīga tikai no sistēmas un mobilo sakaru operatoru infrastruktūras darbības, bet liela loma ir viedtālruņu operētājsistēmas izstrādātājiem un viedtālruņu ražotājiem, kas izvirzītās prasības par šūnu apraides paziņojuma atspoguļošanu viedtālruņos ievieš dzīvē.
Iekšlietu ministrijas Informācijas centra priekšnieks Āris Dzērvāns: “Pēc šī paziņojuma nosūtīšanas uzskatām, ka šūnu apraides sistēma darbojas sekmīgi, jo paziņojums no sistēmas tika izsūtīts un mobilo sakaru torņi to noraidīja. Mūsu mērķis šoreiz bija galvenokārt pārbaudīt centrālā risinājuma nevis gala iekārtu darbību, un rezultāts ir tāds, ka centrālais risinājums nostrādāja.”
Pārbaude ļāva konstatēt, ka iOS operētājsistēmas lietotāji šūnu apraides paziņojumu lielākoties saņēma, savukārt liela daļa Android tālruņu lietotāju šo paziņojumu nesaņēma, jo, neskatoties uz VUGD noteiktajām prasībām, ne visi viedtālruņu ražotāji ir ieslēguši paziņojuma “Mācību brīdinājums” saņemšanu.
Līdz ar to galvenais iemesls, kāpēc liela daļa Latvijas iedzīvotāju šodien nesaņēma šūnu apraides paziņojumu savos viedtālruņos, ir saistīts tieši ar viedtālruņu ražotāju uzstādījumiem. Vēl daļai tas ir saistīts ar jaunāko atjauninājumu neveikšanu savos viedtālruņos vai novecojušu operētājsistēmu, kas ražotāja atjauninājumus vairs nesaņem, skaidro VUGD.
Lai nodrošinātu, ka visi šūnu apraides paziņojuma veidi viedtālruņos ir automātiski ieslēgti, tuvākajās dienās Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs atkārtoti komunicēs ar Apple un Google par nepieciešamajiem šūnu apraides paziņojuma uzstādījumiem iOS un Android operētājsistēmām.
VUGD priekšnieks Mārtiņš Baltmanis stāsta: “Valsts agrīnās brīdināšanas sistēma sastāv no vairākiem rīkiem, ko varam izmantot atsevišķi vai kombinējot, piemēram, trauksmes sirēnām, informācijas pārraidīšanas Latvijas sabiedriskajos medijos u.c. rīkiem. Redzam, ka šūnu apraides sistēma darbojas, bet vēl ir nepieciešams panākt, ka tā darbojas tā, kā mēs esam paredzējuši. Sarkanā, Oranžā un Dzeltenā līmeņa brīdinājuma paziņojumi, kuri tiks izmantoti, lai brīdinātu iedzīvotājus par prognozējamu vai esošu apdraudējumu, ir automātiski ieslēgti gan IOS, gan Android lietotājiem. Šodien izmantotais Mācību brīdinājuma paziņojums apdraudējuma situācijās netiks izmantots.”.
Neskatoties uz konstatētajām darbības nepilnībām, pie kuru novēršanas darbs turpinās, VUGD uzsāks šīs sistēmas aktīvāku lietošanu, lai brīdinātu par ļoti sliktiem un bīstamiem laikapstākļiem un citiem apdraudējumiem, kas prasa nekavējošu iedzīvotāju rīcību.
Atbildīgās iestādes atgādina, ka VUGD reizi pusgadā veic agrīnās brīdināšanas sistēmas pārbaudi, kas nepieciešama, lai pārliecinātos par agrīnās brīdināšanas sistēmas tehnisko gatavību – trauksmes sirēnu tehnisko stāvokli, iespējamiem bojājumiem vai traucējumiem sirēnu darbībā, kā arī noslēgto līgumu darbības izpildi starp VUGD un elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem (radio, TV), kas apdraudējuma gadījumā informēs sabiedrību. Tā kā šogad Latvijā ieviesta šūnu apraide, kas ir daļas no agrīnās brīdināšanas sistēmas, arī šis rīks šodien tika pārbaudīts.
Trauksmes sirēnu uzdevums ir brīdināt iedzīvotājus dabas vai tehnogēnās katastrofas vai tās draudu gadījumā. Valstī šobrīd ir izvietotas 164 trauksmes sirēnas, līdz ar to tās nav dzirdamas visā valsts teritorijā. Būtiski, ka ārkārtas gadījumos tiks izmantoti arī citi apziņošanas veidi, piemēram, informācijas nodošana pa skaļruņiem un operatīvo dienestu transportlīdzekļu skaņas sistēmu, apstaigājot mājokļus, ievietojot paziņojumu lietotnē “112 Latvija” u.c, informē glābēji.