Kā norāda IeM, mūsdienu drošības vide prasa ne tikai institūciju gatavību reaģēt krīzēs, bet arī sabiedrības iesaisti un spēju rīkoties koordinēti.
IeM apgalvo, ka tā mērķtiecīgi stiprina civilās aizsardzības sistēmu Latvijā, veicinot ciešu sadarbību starp valsts institūcijām, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un sabiedrību.
Pēc ministrijas paustā, pašvaldības un NVO ir nozīmīgi partneri, kas palīdz stiprināt kopienu noturību un veidot praktisku gatavību dažādām krīzes situācijām. Šis seminārs tiek solīts kā iespēja apmainīties ar pieredzi un veidot vēl ciešāku sadarbību civilās aizsardzības jomā.
Seminārā tiks apskatīti vairāki praktiski piemēri no Latvijas pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, tostarp NVO iesaiste civilās aizsardzības komisiju darbā, evakuācijas procesu nodrošināšana, brīvprātīgo koordinēšana krīzes situācijās, sabiedrības informēšana, resursu apzināšana un psiholoģiskā atbalsta sniegšana.
Pasākuma dalībnieki piedalīsies tematiskajās darba grupās, lai kopīgi meklētu risinājumus efektīvākai sadarbībai un gatavībai krīzēm.