Atklāta satiksmes drošības kampaņa "Atpakaļceļa nebūs! Neredzi? Neapdzen!"

Kampaņa mudina autovadītājus apzināties, ka šāds manevrs var maksāt dzīvību gan pašam autovadītājam, gan arī citiem satiksmes dalībniekiem.
CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks norādīja, ka apdzīšana ir viens no sarežģītākajiem manevriem ceļu satiksmē un bieži vien kļūst par smagu traģēdiju iemeslu.
Viņš skaidroja, ka vadītāji mēdz neizvērtēt situāciju, riskē vietās, kurās redzamība ir ierobežota, vai arī paļaujas uz pretī braucošā transportlīdzekļa reakciju. Īpaši bīstami šādi manevri ir situācijās, ja iesaistīts kravas auto.
Aksenoks min, ka pierādījumi no negadījumu vietām liecina, ka bieži negadījumus izraisa vieglo automašīnu vadītāji, kuri cenšas izspraukties pa šauru ceļa posmu starp diviem transportlīdzekļiem, pieņemot, ka pretī braucošais transportlīdzeklis spēs pabraukt malā un visi varēs "samainīties". Tomēr nereti rezultāts ir neizbēgami smags.
Smago ceļu satiksmes negadījumu izpētē no 2024.gada marta līdz 2025.gada februārim CSDD analizējusi 66 smagus ceļu satiksmes negadījumus ar bojāgājušajiem. Dati liecina, ka riskanta apdzīšana bija viens no biežākajiem negadījumu iemesliem. Visi pētītie gadījumi, kuros vainojami šādi manevri, beigušies ar letālām sekām.
CSDD arī norāda, ka nav pārsteidzoši, ka ātruma pārsniegšana un apdzīšana bieži iet roku rokā - lai pabeigtu manevru, vadītāji spiesti strauji kāpināt ātrumu, tādējādi palielinot risku vēl vairāk. Šogad neveiksmīgu apdzīšanas manevru laikā bojā gājuši seši cilvēki un viens ļoti smagi ievainots.
Valsts policijas (VP) Satiksmes drošības vadības biroja priekšniece Sabīne Irbeniece-Česle norādīja, ka ceļu satiksmes negadījumi, īpaši tie, kas notiek neveiksmīgu apdzīšanas manevru dēļ, bieži vien ir saistīti ar vadītāju nepietiekamu situācijas izvērtējumu un pārvērtētām braukšanas prasmēm. VP pieredze rāda, ka nereti smagus un traģiskus negadījumus izraisa agresīva un impulsīva braukšana, kā arī satiksmes noteikumu ignorēšana. Policija regulāri uzrauga ceļu satiksmes drošību, tostarp bīstamākos ceļu posmus un aktīvi īsteno preventīvus pasākumus, kuru mērķis ir mazināt negadījumu riskus un veicināt atbildīgu dalību ceļu satiksmē.
CSDD atzīmē, ka arī sabiedrības viedoklis liecina par nopietnām bažām. Risku apdrošināšanas kompānijas "Balcia" veiktā aptauja atklāj, ka 75% aptaujāto par galveno negadījumu iemeslu min autovadītāju pārgalvību, bet vairāk nekā puse atzīst, ka lielākās bailes uz ceļa raisa strauja apdzīšana.
CSDD norāda, ka kampaņas pamatā ir stāsts par Modri - cilvēku, kurš kādā dienā kopā ar ģimeni devās ceļā, bet galamērķī nenokļuva. Uz autoceļa viņš nolēma apdzīt, nepārliecinoties par drošu apdzīšanu. Tādējādi notika frontālā sadursme ar pretim braucošo spēkratu.
Satiksmes drošības kampaņas pret bīstamu un neapdomīgu apdzīšanu "Atpakaļceļa nebūs! Neredzi? Neapdzen!" mērķis ir veicināt drošu dalību ceļu satiksmē, skaidri un emocionāli uzrunājot sabiedrību par bīstamas un neapdomīgas apdzīšanas sekām.
Kampaņa tiek finansēta no CSDD un Ceļu satiksmes drošības padomes līdzekļiem - sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas prēmijām, ko ceļu satiksmes negadījumu novēršanas pasākumu veikšanai apdrošināšanas sabiedrības katru ceturksni ieskaita Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) kontā.