Valkā īstenotajā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanā kopējās attiecināmās izmaksas sasniedz 0,96 milj. eiro. Projekts ietver šo industriāli ražoto koka karkasa paneļu izgatavošanu un uzstādīšanu. Būtisku projekta daļu sedz ES fondu atbalsts, sasniedzot kapitālo atlaidi –65,57% apmērā. Tas nozīmē, ka vairāk nekā divas trešdaļas renovācijas izmaksu iedzīvotājiem tiek kompensētas, bet pārējais finansējums tiek nodrošināts ar aizdevumu.
Uz to, ka daudzdzīvokļu ēku atjaunošana Latvijā kļūst arvien aktuālāka, norāda arī ekonomikas ministrs Viktors Valainis. “Līdzās ierastajiem fasāžu siltināšanas risinājumiem arvien lielāku uzmanību piesaista rūpnieciski ražoti koka karkasa paneļi. Tā ir moderna pieeja ēku renovācijai, kas apvieno energoefektivitāti, ilgmūžību un mūsdienīgu arhitektūru,” tā ministrs.
Tiek lēsta cerība, ka koka paneļu izmantošana ļaus ēkas atjaunot līdz pat divām reizēm ātrāk, jo aptuveni 90% darba tiek veikts ražotnē, samazinot laikapstākļu ietekmi uz būvniecības procesu un remonta dēļ iedzīvotājiem radīto diskomfortu.
Pārņemam labo praksi no Igaunijas
EM Enerģētikas finanšu instrumentu departamenta direktore Selīna Ābelniece šo inovāciju vērtē kā ļoti atbalstāmu. Labo praksi šajā jomā jau mums ir parādījusi Igaunija, ka, ieviešot šādu jaunu atbalsta instrumentu, ievērojami var celt būvniecības kapacitāti.
“Mēs vēlamies īstenot 10 pilotprojektu ar šiem rūpnieciski ražotajiem koka karkasa paneļiem. Mēs esam piesaistījuši papildus valsts budžeta atbalstu. Būtiskākais, ko šī pieeja maina, ir tas, ja iepriekš, piemēram, apmestajā vai ventilējamajā fasādē konkrētās mājas iedzīvotāji “dzīvo sastatnēs” pusgadu vai ilgāk, tad šajā gadījumā tas tā nenotiek. Paneļus taisa rūpnīcās, un katra ēka tiek nomērīta digitāli viens pret vienu, un šos jau gatavos paneļus kā lego klucīšus stiprina klāt. Tas notiek ļoti ātri – dienas vai divu dienu laikā. Tas būtiski atvieglo iedzīvotājiem ikdienas dzīvi, jo viņiem nav jādzīvo starp sastatnēm un ar sajūtu kā būvlaukumā. Un ar šo pieeju mēs nodrošinām, ka paneļi tiek ražoti Latvijā, un tas notiek daudz lielākā mērogā,” plašāk skaidro S. Ābelniece.
Netiek slēptas cerības, šādi atrisināt ēku fasāžu atjaunošanas tempus jau tuvākā nākotnē. Ja līdz šim galvenais uzsvars ir bijis uz naudas pieejamību un iedzīvotāju interesi, tad šobrīd uzsvars ir uz uzlabotu šo tehnisko pusi un līdz ar to – būvniecības kapacitāti.
EM pārstāve norāda arī, ka nav noslēpums – pēdējos gados ir piedzīvoti “tādi kā sastrēgumi”, jo pietrūkst būvnieku, kas no būvniecības sektora iet ēku atjaunošanas darbos. “Mēs šobrīd ceram, ka šis skaits arvien pieaugs, svarīgi, ka finansējums tiks nodrošināts plūstošs un vienmērīgs, ne tikai kampaņu veidā,” norāda S. Ābelniece.
Labs piemērs nākotnē
Arī SIA “SILTIE NAMI” valdes priekšsēdētājs Kārlis Reinfelds apstiprina EM pārstāves teikto par paneļiem kā siltināšanas risinājuma ērtuma piemēru. Viņš piekrīt, ka būtiskākie ieguvumi ir tieši mājas iedzīvotājiem.
“Koka karkasa paneļi tiek uzstādīti bez sastatnēm, kā rezultātā logi netiek aizsegti un ēkas fasāde tiek atjaunota dažu nedēļu laikā. Ieguvumi ir arī ilgtermiņā – atjaunota ēka ar modernu un sakārtotu fasādi un dzīves telpu palielina īpašuma tirgus vērtību. Savukārt procesa neredzamā daļa – ražošanas process rūpnīcā – ļauj nodrošināt augstāku precizitāti, vienmērīgu kvalitāti un stingru ražošanas kontroli. Paneļu fasādes labāk iztur klimatisko ietekmi un mehāniskos bojājumus, samazinot nepieciešamību pēc papildu uzturēšanas izmaksām,” tā K. Reinfelds.
Viņa pārstāvētajā uzņēmumu grupas ražotnē SIA “GPC” Rīgā, Krustpils ielā, arī tika prezentēta Latvijā pirmā rūpnieciski ražoto koka karkasa paneļu ražošanas līnija daudzdzīvokļu ēku fasāžu atjaunošanai.
“Redzam, ka šīs mājas būs labs piemērs citām mājām nākotnē izvēlēties šādu ēkas atjaunošanas veidu,” pārliecināta ir ALTUM Energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja Ieva Vērzemniece. Viņa atklāj, ka energoefektivitātes uzlabošanas programma ir ļoti pieprasīta un māju aktivitāte ir liela – jau šogad tiks pabeigta būvniecība nākamajās mājās šīs atbalsta programmas ietvaros, tostarp arī namos, kuri atjaunošanā izmanto rūpnieciski ražotus koka karkasa paneļus.
UZZIŅA
Atbalsta programmas “Energoefektivitātes paaugstināšana dzīvojamās ēkās” ietvaros daudzdzīvokļu māju īpašniekiem paredzēts būtisks Eiropas Savienības fondu atbalsts energoefektivitātes uzlabošanai. Kā viena no prioritātēm šajā programmā tika nodrošināts atbalsts pilotprojektiem, kuros fasāžu siltināšanai izmanto inovatīvu metodi – rūpnieciski ražotus koka karkasa paneļus, kam papildus tika piešķirts valsts budžeta finansējums 1,5 milj. eiro apmērā.
SIA “Siltie nami” ir Latvijas uzņēmums, kurš no 2015. gada piedāvā projektēšanas, būvniecības un energoservisa pakalpojumus. Uzņēmums šo gadu laikā ir atjaunojis 17 daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ES fondu atbalsta programmu ietvaros. SIA “GPC” ir SIA “SILTIE NAMI” uzņēmumu grupas pērn dibināta ražotne, kas šobrīd specializējas rūpnieciski ražotu koka karkasa paneļu izstrādē.