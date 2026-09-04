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Piektdiena, 04.09.2026 14:25
Dzintara, Dzintars, Dzintra
Piektdiena, 4. septembris, 2026 08:10

Atrod svešu maku un dodas iepirkties – Ogrē par mazu pirkumu saņem bargu sodu

Dzintra Dzene, "Ogres Vēstis Visiem"
Atrod svešu maku un dodas iepirkties – Ogrē par mazu pirkumu saņem bargu sodu
Foto: Pexels.com
Piektdiena, 4. septembris, 2026 08:10

Atrod svešu maku un dodas iepirkties – Ogrē par mazu pirkumu saņem bargu sodu

Dzintra Dzene, "Ogres Vēstis Visiem"

Atrast svešu naudas maku nebūt nenozīmē iegūt tiesības ar to rīkoties pēc saviem ieskatiem, vēl jo vairāk ar tajā esošo bankas karti, jo par sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu var nākties atbildēt likuma priekšā.


Austrumzemgales prokuratūra šā gada 3. augustā Ogrē izskatīja kriminālprocesu par sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu. Izmeklēšanā noskaidrots, ka 27. jūnijā pirmstiesas izmeklēšanā precīzāk nenoskaidrotā laikā un vietā Mārtiņš A. (vārds mainīts) atrada naudas maku, kurā līdzās dažādiem dokumentiem bija arī citai personai piederoša AS “Swedbank” maksājumu karte.

Saskaņā ar apsūdzību vīrietis, mantkārīga motīva vadīts, nolēma svešo karti nelikumīgi izmantot. Nākamajā dienā, 28. jūnijā, viņš veikalā “Mego”, zinot, ka viņam nav tiesību veikt darījumus ar šo maksāšanas līdzekli, izmantoja bezkontakta norēķinu iespēju un ar svešo karti apmaksāja savu pirkumu gandrīz sešu eiro vērtībā. Maksājums tika akceptēts, un attiecīgā summa atskaitīta no kartes īpašnieka konta.

Apsūdzētais savu vainu atzina pilnībā un izdarīto nožēloja. Viņš atzina arī cietušā pieteikto materiālā zaudējuma kompensāciju 5,85 eiro apmērā un piekrita kriminālprocesa pabeigšanai ar prokurora priekšrakstu par sodu.

Mārtiņš ir Latvijas Republikas pilsonis, nestrādā, ir neprecējies, ieguvis pamatizglītību, viņa apgādībā nav citu personu un iepriekš nav sodīts. Apsūdzētais arī norādīja, ka ir darbspējīgs un viņam nav invaliditātes. Par atbildību mīkstinošu apstākli noteikta vainas atzīšana un izdarītā nožēlošana, savukārt atbildību pastiprinoši apstākļi netika konstatēti. Saskaņā ar Krimināllikumu viņa izdarītais nodarījums klasificējams kā smags noziegums.

Izvērtējot nodarījuma raksturu, apsūdzēto raksturojošās ziņas, vainas atzīšanu un nožēlu, kā arī mīkstinošo apstākli un pastiprinošu apstākļu neesamību, prokurore secināja, ka nav nepieciešams piemērot ar brīvības atņemšanu saistītu sodu. Vienlaikus norādīts, ka personu nevar atstāt nesodītu, tādēļ par piemērotāko sodu atzīts sabiedriskais darbs 170 stundu apmērā.  
Soda izciešanas uzsākšanai Mārtiņam jāreģistrējas Valsts probācijas dienesta Ogres nodaļā.

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