Skaidrojot notikušā apstākļus, atklājies, ka viena no avārijām iesaistītājām automašīnām - 2013.gada izlaiduma "Audi Q7" sestdien bija nozagta Rīgā. Tās vadītājs sestdien iepriekš Salaspils tuvumā sadūries ar citu automašīnu, taču notikuma vietu pametis un turpinājis ceļu Daugavpils virzienā. Šajā negadījumā otras automašīnas vadītājs nav cietis.
"Audi Q7" vadītājs pēc avārijas Ogres novadā aizturēts, viņš nav avārijās cietis. Policija skaidros vai šis cilvēks ir vainojams abu avāriju izraisīšanā.