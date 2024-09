Augustā 12 cilvēki cietuši no elektrotraumas

Alīna Sildnika, Komunikācijas funkcija Ārējās komunikācijas vadītājs AS "Sadales tīkls"

Foto: AS "Sadales tīkls"

Šā gada augustā Latvijā reģistrēts rekordliels elektrotraumu skaits – no tām cietuši 12 cilvēki, to vidū arī 14 gadus veca meitene un piecus gadus vecs zēns. Pusaudze traumu guva, mājās pieskaroties bojātam vadam, savukārt piecgadnieks – no baseina tuvumā esoša elektriskā pagarinātāja.