Augusta mēnesī Ogres rajona slimnīcā bijis ļoti liels pacientu skaits- slimnīcas nodaļās ārstējušies 431, Uzņemšanas nodaļā griezušies 732, kas vidēji ir 24 pacienti dienā.

Slimnīcas Dzemdību nodaļā pagājušajā mēnesī pasaulē nācis 61 jaundzimušais un līdz gada beigām varētu tik sasniegs jauns jaundzimušo rekords. Ogres rajona slimnīcā statistikas rādītāji ir ļoti labi, esam ļoti pietuvojušies reģionālo slimnīcu līmenim, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.


Diemžēl, Covid-19 ir atkal uzplaiksnījis Ogrē- pagājušajā nedēļa viens saslimušais nogādāts specializētā ārstniecības iestādē, bet diviem nozīmēta ambulatora ārstēšana.


96% slimnīcas darbiniekiem ir veikta vakcinācija pret Covid-19, tiem, kuriem tā nav veikta ir pamatots medicīnisks iemesls, darbinieku vidū Covid-19 saslimšana nav.
Augusta mēnesī kopumā veiktas 813 iedzīvotāju vakcinācijas pret Covid-19, pirmo devu saņēmuši 471, otro devu 342 vakcinētie, bet šonedēļ plānots veikt 200 vakcinācijas.


Pašlaik Ogres rajona slimnīcā par slimnīcas līdzekļiem tiek veikti uzlabošanas un pilnveidošanas darbi Intensīvās terapijas nodaļā, tā tiek paplašināta ar divām palātām, kas tiks attiecīgi aprīkotas. Būvdarbus plānots pabeigt novembrī.

