Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) pārstāvji informēja, ka negadījumā cietušas divas personas. Viena no cietušajām personām atteikusies no piedāvātās palīdzības, savukārt otra nogādāta slimnīcā turpmāku izmeklējumu veikšanai, tomēr arī šajā gadījumā - gūtās traumas nav dzīvību apdraudošas.
Pirmdiena, 15. novembris, 2021 11:26
Autoavārijā netālu no Tīnužiem cietuši divi cilvēki
Svētdien autoavārijā uz autoceļa Inčukalns-Ikšķile Ogres novadā netālu no Tīnužiem cietuši divi cilvēki. Negadījums noticis aptuveni četrus kilometrus no Tīnužiem, automašīnai "Audi" nenoskaidrotu iemeslu dēļ nobraucot no ceļa.