Tostarp "Baltic Pork" plānots piešķirt kompensāciju 2,325 miljonu eiro apmērā par piespiedu kārtā nogalinātām un iznīcinātām 23 172 cūkām, savukārt par iznīcinātiem un no apgrozības izņemtiem 1504 kilogramiem (kg) dzīvnieku izcelsmes produktu plānots piešķirt kompensāciju 1805 eiro apmērā.
Attiecīgo summu plānots piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Ministrijā norāda, ka Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu izdevumus, kas radušies pēc ĀCM uzliesmojuma, īstenojot tā apkarošanas pasākumus cūku novietnēs, līdzfinansē kā ārkārtas pasākumus atbilstoši regulējumam. ZM būs jānodrošina, lai atbilstoši ES normatīviem valsts budžetā daļēji tiktu atgūti līdzekļi par dzīvnieku īpašniekam izmaksāto kompensāciju.
Jau ziņots, ka "Baltic Pork" attiecīgajā cūku novietnē slimība tika konstatēta šogad 31. augustā, un tā ir līdz šim lielākā slimības skartā cūku novietne Latvijā.
Šogad Latvijā reģistrēti 11 ĀCM uzliesmojumi mājas cūku novietnēs ar kopumā vairāk nekā 27 700 cūkām. Mežacūku populācijā ĀCM šogad Latvijā ir konstatēts 1252 mežacūkām 29 novadu 179 pagastos un četru pilsētu teritorijās.
"Baltic Pork" apgrozījums pagājušajā gadā bija 13,585 miljoni eiro, kas ir par 4,7% mazāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa samazinājās par 14,4% un bija 2,896 miljoni eiro.
"Baltic Pork" reģistrēta 2000. gadā, un tās pamatkapitāls ir 2,505 miljoni eiro. "Baltic Pork" īpašnieki ir Norvēģijas "Mork EEK Holding" (71,57%) un "SE Agro Holding" (28,43%), savukārt kompānijas patiesie labuma guvēji ir divi Norvēģijas pilsoņi Ūve Henriks Merks Ēks un Sveins Engebretsens.