Baltkrievijas sestdien atbrīvoto 123 politieslodzīto vidū ir arī Latvijas pilsone Alla Sokoļenko, vēsta izdevums "Naša Ņiva".

Sokoļenko Baltkrievijā tika piespriests septiņu gadu cietumsods par "aģenta darbību".

Atbrīvoto vidū ir arī Lietuvas pilsone Maija Bataļonoka, kurai bija piespriests četru gadu cietumsods par dalību projektā "Pilsētas dārzs "Maris Mar"".

Ar Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko lēmumu atbrīvoto vidū ir arī Polijas, Austrālijas, Japānas, ASV un Ukrainas pilsoņi.

Kopumā Baltkrievija sestdien atbrīvoja 123 ieslodzītos.

To vidū ir arī protestu kustības līdere Marija Kaļesņikava un Nobela Miera prēmijas laureāts Aless Bjaļackis, opozīcijas tīmekļa izdevuma "Tut.by" galvenā redaktore Marina Zolotova, bijušais prezidenta amata kandidāts Viktors Babariko, Kaļesņikavas advokāts Maksims Znaks un citi.

Lēmums par ieslodzīto atbrīvošanu tika publiskots pēc tam, kad ASV paziņoja, ka atcels sankcijas Baltkrievijas kālija minerālmēslojumam.

