Bankas kartes kurjeriem neatdodiet!

OVV jau rakstīja, ka pagājušā gada nogalē, uzdodoties par policijas darbinieku, krāpnieks ieguva kāda novadnieka bankas datus un kopsummā izkrāpa četrus tūkstošus eiro, un šī ir tikai viena no daudzajām pērn reģistrētajām krāpšanām. Turklāt, ja summas nav lielas, cietušie nereti policijā nemaz nevēršas, jo viņiem gluži vienkārši ir neērti par savu lētticību.

Izdomas krāpniekiem netrūkst. Valsts policijas darbinieki brīdina iedzīvotājus par kādu jauninājumu – viltvārži iestāžu vārdā aicinājuši atdot savas bankas kartes krāpnieku norādītajām personām. Diemžēl vairāki iedzīvotāji ir, kā mēdz teikt, uzķērušies, kā rezultātā šķīrušies no prāvām naudas summām.

Pērn, īsi pirms Ziemassvētkiem, kādai rīdziniecei piezvanījis nepazīstams vīrietis un informējis par nepieciešamību atjaunot viņas «Google» kontu. Tajā pašā dienā ar cietušo sazinājās vēl citas personas. Pirmais zvanītājs sacīja, ka esot «Luminor» bankas krāpnieku apkarošanas dienesta darbinieks, bet pēc tam piezvanīja vīrietis, kurš apgalvoja, ka ir Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, un informēja sievieti par aktīvu sadarbību ar «Luminor» banku, lai novērstu krāpšanas mēģinājumu viņas bankas kontā. Sievietei ieteikts ievērot tālākos norādījumus – pie viņas ieradās kurjers un paņēma «Luminor» bankas karti, ko sieviete daudz nedomājot arī atdeva. Komunikācijas laikā viņas viedierīcē tika instalēta «Any Desk» aplikācija, kas ļāva krāpniekiem attālināti pieslēgties datoram, kā arī cietusī tika aicināta autorizēties ar «Smart ID» kodiem. Pēc brīža konstatēts, ka lētticīgās dāmas bankas kontā ienākuši vairāki naudas pārskaitījumi, kuri, tikpat ātri kā ienākuši, arī pazuduši – nauda izņemta bankomātos ar bankas karti, ko sieviete pati bija laipni nodevusi krāpnieku atsūtītajam kurjeram...

Par līdzīga veida krāpšanas upuri kļuva vēl kāda galvaspilsētas iedzīvotāja, kurai arī zvanīja personas, uzdodoties gan par Valsts policijas priekšnieku, gan «SEB bankas» pārstāvi un informējot par it kā notikušajiem krāpšanas mēģinājumiem viņas bankas kontā. Iedzīvotāja telefona sarunas laikā ar krāpnieku tika aicināta savā viedierīcē lejupielādēt antivīrusa programmu. Sieviete informēta, ka viņas dzīvesvietā ieradīsies kurjers, kuram, nosaucot atslēgas vārdu «Malaizija», jānodod bankas karte ar PIN kodu. Vēlāk konstatēts, ka cietušās bankas karte izmantota naudas izņemšanai bankomātā, kā rezultātā no kartes noņemti aptuveni 10 000 eiro.

Valsts policijā uzsākts kriminālprocess saistībā ar organizētu telefonkrāpnieku grupu, kas, uzdodoties par «Google», bankas un Valsts policijas darbiniekiem, no trīs iedzīvotājiem kopumā izkrāpa 97 000 eiro.

Likumsargi informē, ka fiksēti arī gadījumi, kad krāpnieki prasa atdot kurjeriem skaidru naudu. Šajos gadījumos telefona sarunas laikā nepazīstama persona apgalvojusi, ka ir «Google» darbiniece un ka no cietušo bankas kontiem noplūduši personīgie dati. Izpildot noziedznieku norādījumus, apkrāptie nekavējoties izņēma skaidru naudu no saviem bankas kontiem un tikšanās laikā to atdeva kādai sievietei. Tūdaļ pēc tam cietušie saņēma vēl vienu zvanu – zvanītāja paziņoja, ka «steidzami nepieciešams veikt atlikušo naudas līdzekļu nodrošinājumu». Uzticoties viltvāržiem, cietušie tikšanās laikā atdeva kurjeriem vēl arī atlikušo naudas summu...

Valsts policijas darbinieki aicina iedzīvotājus paturēt prātā, ka ne banku, ne valsts pārvaldes iestāžu darbinieki nekad nezvanīs, lai noskaidrotu kredītkaršu numurus, PIN kodus, «Smart ID» piekļuves kodus, CVC kodus un tamlīdzīgi. Tāpat neviena valsts iestāde vai banka nezvanīs, lai pieprasītu atdot skaidru naudu vai bankas kartes! Saņemot šādu aizdomīgu zvanu, ieteicams to pārtraukt. Nekādā gadījumā pēc svešinieku pieprasījuma nedrīkst instalēt datorā tādas programmatūras kā «AnyDesk», «QuickSupport», «TeamViewer» un citas, ar kuru palīdzību krāpnieki var attālināti pieslēgties personas bankas kontam un veikt noziedzīgas darbības ar finanšu līdzekļiem!

Gadījumā, ja ir izkrāpta nauda, Valsts policijas darbinieki aicina pēc iespējas ātrāk par to ziņot bankai un pēc tam – vērsties ar iesniegumu tuvākajā Valsts policijas iecirknī!