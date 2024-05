Bargāki sodi rupekļiem uz ceļa

Pētījumi liecina, ka satiksmes plūsmā 71 procents autovadītāju ārpus apdzīvotām vietām pārsniedz atļauto ātrumu. Eiropas valstu vidū Latvija ar šiem rādītājiem izceļas kā īpaši nedroša vieta satiksmes dalībniekiem. Ceļu satiksmes drošības rādītāji, tostarp atļautā ātruma pārsniegšana, mobilo ierīču lietošana braukšanas laikā, kā arī bojāgājušo un smagi ievainoto skaits, Latvijā ir ievērojami sliktāki nekā vairumā Eiropas Savienības valstu, pauž likumprojekta autori.

Ar grozījumiem noteikts, ka:

Par ātruma pārsniegšanu no 61 līdz 70 kilometriem stundā ar mopēdiem, motocikliem, vieglajiem automobiļiem un kravas auto, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, transportlīdzekļa vadītājam varēs piemērot naudas sodu no 720 līdz 960 eiro (šobrīd – no 360 līdz 480 eiro) un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz deviņiem mēnešiem (šobrīd – sešiem). Savukārt, ja ātrums tiks pārsniegts apdzīvotā vietā, varēs piemērot naudas sodu no 1040 līdz 1400 eiro (šobrīd – no 540 līdz 680 eiro) un atņemt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības no deviņiem līdz 12 mēnešiem (šobrīd uz 12 mēnešiem piemēro tiesību izmantošanas aizliegumu). Gadījumā, ja atļautais ātrums ārpus apdzīvotām vietām tiks pārsniegts par 61 līdz 70 kilometriem stundā ar automobili, kas velk piekabi, vai kravas automobili, kura pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, vadītājam varēs atņemt transportlīdzekļa vadīšanas tiesības no 12 līdz 18 mēnešiem (šobrīd piemēro tiesību izmantošanas aizliegumu uz 12 mēnešiem). Savukārt par šādu ātruma pārkāpumu apdzīvotā vietā vadītājiem varēs atņemt transportlīdzekļa vadīšanas tiesības no 12 līdz 24 mēnešiem (šobrīd tiesības atņem uz 24 mēnešiem).

Par ātruma pārsniegšanu vairāk nekā par 70 kilometriem stundā varēs piemērot naudas sodu no 1400 līdz 2000 eiro un atņemt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības no 12 līdz 36 mēnešiem. Tas attieksies uz visiem transportlīdzekļiem, neatkarīgi no to pilnas masas.

Palielināti sodi par traucējumu radīšanu apdzenošā transportlīdzekļa vadītājam, palielinot braukšanas ātrumu vai mainot braukšanas trajektoriju. Paredzēts, ka par to piemēros naudas sodu 55 eiro apmērā (šobrīd – 40 eiro). Tāpat palielināts naudas sods par apdzīšanu regulējamos krustojumos vai neregulējamos krustojumos, izņemot gadījumus, kad apdzen uz galvenā ceļa attiecībā pret šķērsojamo ceļu. Par to varēs piemērot 55 eiro naudas sodu 40 eiro vietā.

Vēl ar grozījumiem noteikts, ka transportlīdzekļa īpašnieks tiks nekavējoties informēts, ja tiks fiksēts, ka ceļu satiksmē piedalās transportlīdzeklis, kuram noteiktajā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate vai nav veikta civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana. Sodu par šādu pārkāpumu piemēros ne biežāk kā reizi 24 stundu laikā, un informācija tiks nosūtīta elektroniski. Šī norma atšķirībā no pārējām stāsies spēkā tikai no nākamā gada.