Vīrietis, braucot pie “BMW” stūres, “izceļoja” gājēju un velosipēdistu ceļu, tālāk aizstūrējot līdz Daugavai. Uzbraucis uz betonētā slīpuma, pavisam drīz viņš ieripoja upē. Kādu laiku šoferis kopā ar pasažieri stāvēja uz automašīnas jumta, kamēr viņu nejaušos “ūdenspriekus” vēroja kā operatīvie dienesti, tā vietējie ogrēnieši.
Atgādājuši vadītāju krastā, tūlītēju interesi par viņa stāvokli izrādīja Valsts policija. Aizdomās par narkotisko vielu esamību asinīs, viņu aizveda uz slimnīcu – pieņēmums apstiprinājās. Par notikušo tika uzsākts kriminālprocess, tad tiesvedība, pēc vairāk nekā pusgada Zemgales tiesa ir pabeigusi savu darbu. Latvijas Republikas prokuratūras pārstāve Ieva Šomina stāsta, ka autovadītājs apsūdzēts par to, ka, būdams narkotisko vielu ietekmē, vadīja transportlīdzekli bez atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Kā arī par to, ka neatļauti iegādājās un glabāja psihotropo vielu bez nolūka to realizēt.
Apsūdzētais savu vainu atzina un piekrita prokurora piedāvātajam soda mēram – brīvības atņemšanai uz trīs mēnešiem un 10 dienām, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem. Tiesa lēma no apsūdzētā valsts labā piedzīt arī pilnu transportlīdzekļa vērtību 6500 eiro apmērā.