Piektdiena, 13.02.2026 16:47
Malda, Melita
Piektdiena, 13.02.2026 16:47
Malda, Melita
Piektdiena, 13. februāris, 2026 15:06

Bēdīgi slavenajā Ogres "Titānika" lietā paziņots spriedums

Dzintra Dzene, "Ogres Vēstis Visiem"
Bēdīgi slavenajā Ogres "Titānika" lietā paziņots spriedums
Piektdiena, 13. februāris, 2026 15:06

Bēdīgi slavenajā Ogres "Titānika" lietā paziņots spriedums

Dzintra Dzene, "Ogres Vēstis Visiem"

Paziņots spriedums tā sauktajā bēdīgi slavenajā Ogres “Titānika” lietā, kas pērnā gada jūlijā piesaistīja plašu sabiedrības uzmanību. Kāds automašīnas “BMW” vadītājs kopā ar draudzeni pie Ogres upes tilta iestūrēja auto Daugavā. Autovadītājs negadījumu izraisījis, vadot transportlīdzekli narkotisko vielu ietekmē, vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”.

Vīrietis, braucot pie “BMW” stūres, “izceļoja” gājēju un velosipēdistu ceļu, tālāk aizstūrējot līdz Daugavai. Uzbraucis uz betonētā slīpuma, pavisam drīz viņš ieripoja upē. Kādu laiku šoferis kopā ar pasažieri stāvēja uz automašīnas jumta, kamēr viņu nejaušos “ūdenspriekus” vēroja kā operatīvie dienesti, tā vietējie ogrēnieši.

Atgādājuši vadītāju krastā, tūlītēju interesi par viņa stāvokli izrādīja Valsts policija. Aizdomās par narkotisko vielu esamību asinīs, viņu aizveda uz slimnīcu – pieņēmums apstiprinājās. Par notikušo tika uzsākts kriminālprocess, tad tiesvedība, pēc vairāk nekā pusgada Zemgales tiesa ir pabeigusi savu darbu. Latvijas Republikas prokuratūras pārstāve Ieva Šomina stāsta, ka autovadītājs apsūdzēts par to, ka, būdams narkotisko vielu ietekmē, vadīja transportlīdzekli bez atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Kā arī par to, ka neatļauti iegādājās un glabāja psihotropo vielu bez nolūka to realizēt.

Apsūdzētais savu vainu atzina un piekrita prokurora piedāvātajam soda mēram – brīvības atņemšanai uz trīs mēnešiem un 10 dienām, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem. Tiesa lēma no apsūdzētā valsts labā piedzīt arī pilnu transportlīdzekļa vērtību 6500 eiro apmērā.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?