Otrdiena, 31.03.2026 11:22
Atvars, Gvido
Otrdiena, 31.03.2026 11:22
Atvars, Gvido
Otrdiena, 31. marts, 2026 08:29

Beigusies gripas epidēmija

LETA
Beigusies gripas epidēmija
Foto: freepik
Otrdiena, 31. marts, 2026 08:29

Beigusies gripas epidēmija

LETA

Šodien spēkā stājas Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) paziņojums par gripas epidēmijas beigām.
Kā liecina SPKC gripas un akūtu augšējo elpceļu infekciju monitoringa dati, pēdējo trīs nedēļu laikā Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijā pozitīvo gripas paraugu īpatsvars ir zemāks par 10%.

Kopš šī gada februāra sākuma pakāpeniski samazinājies pacientu skaits, kuri vērsušies pēc medicīniskās palīdzības monitoringa ģimenes ārstu praksēs un kuriem klīniski diagnosticēta gripa.

Turklāt Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas sniegtā informācija par gripas monitoringa datiem, pēdējo triju nedēļu laikā liecina, ka vīrusu pozitīvo paraugu īpatsvars ir bijis zem epidēmiskā sliekšņa.

Gripas epidēmijas intensitāti SPKC šajā sezonā vērtē kā augstu.

Gripas izplatība sākās agrāk nekā parasti un pārsniedza iepriekšējo sezonu maksimālos saslimstības rādītājus.

Gripas epidēmija šajā sezonā turpinājusies 17 nedēļas. Salīdzinoši 2024. un 2025. gadā sezonā tā ilga 19 nedēļas, bet 2023. un 2024. gada sezonā - 15 nedēļas.

Šajā sezonā, tāpat kā iepriekš, vislielākais gripas gadījumu skaits bija novērojams bērniem vecuma grupā no 0 līdz 14 gadiem.

SPKC gan uzsver, ka saslimstība ar citām respiratorām infekcijām joprojām saglabājas, un īpaši turpina pieaugt saslimstība ar respiratori sincitiālo vīrusu. Tādēļ iedzīvotāji aicināti turpināt ievērot piesardzības pasākumus - regulāri mazgāt rokas, vēdināt telpas, ievērot respiratoro higiēnu, saslimšanas gadījumā palikt mājās un izvairīties no kontakta ar citiem, lai mazinātu infekciju izplatību.

Nacionālais veselības dienests atgādina, ka līdz ar gripas epidēmijas noslēgumu vairs nav spēkā valsts apmaksātas ģimenes ārsta mājas vizītes pie pacientiem ar gripu. Šis nosacījums neattiecas uz pacientiem, kuriem valsts apmaksātas ģimenes ārsta vizītes tiek nodrošinātas vienmēr - bērniem vecumā līdz 18 gadiem, kā arī pirmās un otrās grupas invalīdiem un citām pacientu grupām.

