Spēlējas pie aizsalušas ūdenstilpes
6. martā saņemta informācija, ka Ogrē, Krasta ielā, trīs nepilngadīgas personas spēlējas Ogres upes krastā un mēģina kāpt uz ledus. Ierodoties, sastapta māte ar diviem bērniem, kuri atradās tuvu ūdenstilpei. Ar māti un bērniem veiktas pārrunas, ka nedrīkst kāpt uz ledus. Māte paskaidroja, ka to zina un ir stāstījusi gan saviem bērniem, kā arī skolā citiem bērniem, jo ir skolotāja.
Liek akmeņus uz sliedēm
10. martā saņemta informācija no vilciena mašīnista, ka Ogrē, Dārza ielā, vairākas nepilngadīgas personas liek akmeņus uz dzelzceļa sliedēm. Ierodoties un apsekojot apkārtni, pamanīti seši jaunieši, kuri sēdēja pie dzelzceļa tilta. Pieejot klāt un veicot pārrunas, jaunieši apgalvoja, ka akmeņus vai citas lietas uz sliedēm neesot likuši. Jauniešiem paskaidrots, ka atrasties dzelzceļa sliežu tuvumā ir bīstami un novietot dažādus priekšmetus uz sliedēm ir aizliegts. Pēc pārrunām jaunieši devās projām.