Svētdiena, 15.03.2026 17:58
Amalda, Amilda, Imalda
Svētdiena, 15.03.2026 17:58
Amalda, Amilda, Imalda
Svētdiena, 15. marts, 2026 13:10

Bīstamās jauniešu rotaļas: policijai divi izsaukumi Ogrē

"Ogres Vēstis Visiem"
Bīstamās jauniešu rotaļas: policijai divi izsaukumi Ogrē
Foto: www.pexels.com
Svētdiena, 15. marts, 2026 13:10

Bīstamās jauniešu rotaļas: policijai divi izsaukumi Ogrē

"Ogres Vēstis Visiem"

Marta pirmajā pusē Ogres novada pašvaldības policija saņēmusi divus izsaukumus Ogrē, kur nepilngadīgas personas veikušas bīstamas darbības - mēģinājušas kāpt uz ledus un likušas akmeņus uz dzelzceļa sliedēm, informē policijas pārstāvji.

Spēlējas pie aizsalušas ūdenstilpes

6. martā saņemta informācija, ka Ogrē, Krasta ielā, trīs nepilngadīgas personas spēlējas Ogres upes krastā un mēģina kāpt uz ledus. Ierodoties, sastapta māte ar diviem bērniem, kuri atradās tuvu ūdenstilpei. Ar māti un bērniem veiktas pārrunas, ka nedrīkst kāpt uz ledus. Māte paskaidroja, ka to zina un ir stāstījusi gan saviem bērniem, kā arī skolā citiem bērniem, jo ir skolotāja.

Liek akmeņus uz sliedēm

10. martā saņemta informācija no vilciena mašīnista, ka Ogrē, Dārza ielā, vairākas nepilngadīgas personas liek akmeņus uz dzelzceļa sliedēm. Ierodoties un apsekojot apkārtni, pamanīti seši jaunieši, kuri sēdēja pie dzelzceļa tilta. Pieejot klāt un veicot pārrunas, jaunieši apgalvoja, ka akmeņus vai citas lietas uz sliedēm neesot likuši. Jauniešiem paskaidrots, ka atrasties dzelzceļa sliežu tuvumā ir bīstami un novietot dažādus priekšmetus uz sliedēm ir aizliegts. Pēc pārrunām jaunieši devās projām.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?