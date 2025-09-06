“Bērns izripoja uz braucamās daļas!" Vecāki nobažījušies par braukšanas kultūru pie Ikšķiles skolas

Sestdiena, 06.09.2025 22:18
Jaunais mācību gads nupat sācies, un Ikšķilē jau atkal bažas raisa skolēnu vecāku braukšanas kultūra. Bērni tiek izlaisti no automašīnām tieši uz ielas, liekot pārējām automašīnām gaidīt. Par to sociālajos tīklos izveidojusies spraiga diskusija.


Facebook grupas “Mūsu Ikšķile” dalībnieks Edgars dalījies ar satraucošu gadījumu: "Esam jau raduši pagaidīt, kamēr steidzīgākie vecāki izlaiž atvases turpat, uz ielas, jo nu kvartālu braukt apkārt nav stilīgi. Bet izmest bērnu ar visām "šmotkām" turpat, slīpā nogāzītē...? 

Jā, bērns izripoja uz braucamās daļas priekšā nākamajam auto. Bet mēs jau esam pieraduši. Ja jau liekam gaidīt visiem- tad sagaidām, lai bērns tiek uz to gājēju pāreju un šķērsojam to PĒC sava bērna?!"

Komentāros viedokļi dalās.

Viens no ieraksta komentētājiem norāda, ka problēma nav tik liela, jo tur tāpat rītos veidojas sastrēgumi. Viņaprāt, būtu jāmeklē risinājums gājēju plūsmas regulēšanā pie "Rimi" pārejas.

Vēl kāda disksuijas dalībniece piebilda, ka bērni atkārtos vecāku rīcību, jo uztvers to kā normu.

Citi komentētāji piekrita, ka šāda prakse kļuvusi par ikdienu – gan pie stacijas, gan skolu tuvumā, kur cilvēki apstājas pat uz gājēju pārejām.

Daži mēģināja pasmieties, bet lielākā daļa diskusijas dalībnieku pauda bažas par drošību. Kā norādīja vēl kāda Ikšķiles iedzīvotāja, problēma ir ne tikai apstāšanās nepiemērotās vietās, bet arī tas, ka bērni pēc tam skrien pāri ielai nepaskatoties.

