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Arvils, Osvalds
Trešdiena, 5. augusts, 2026 08:22

Bez tiesībām un atbilstošiem numuriem - policija Ogrē aptur motorollera vadītāju

OgreNet/OVV
Bez tiesībām un atbilstošiem numuriem - policija Ogrē aptur motorollera vadītāju
Foto: freepik. Attēlam ir ilustratīva nozīme
Trešdiena, 5. augusts, 2026 08:22

Bez tiesībām un atbilstošiem numuriem - policija Ogrē aptur motorollera vadītāju

OgreNet/OVV

28. jūlijā Pašvaldības policijas uzmanību Vidzemes ielā Ogrē piesaistīja motorollera vadītājs saistībā ar agresīvu braukšanu pa ielām. Ieraugot ceļa malā pašvaldības policijas darbiniekus, vadītājs apstājās. Policisti izskaidroja apturēšanas iemeslu un lūdza uzrādīt dokumentus, taču vadītājs uz vietas nevienu dokumentu uzrādīt nespēja.

Sazinoties ar Pašvaldības policijas dežūrdaļu, noskaidroti vadītāja dati. Konstatēts, ka viņam nav vadītāja apliecības, bet motorolleram uzstādītā valsts reģistrācijas numurzīme nav atbilstoša. Vadītājs paskaidroja, ka tikko izbraucis no garāžām, lai pēc nelieliem remontdarbiem pārbaudītu motorolleri, un ka transportlīdzekli esot iegādājies jau ar šādu numurzīmi. Notikuma vietā izsaukta Valsts policija, kas pārņēma turpmākās darbības.

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