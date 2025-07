Bezatbildīgam tēvam piespriests sabiedriskais darbs Marta Poga

Jebkuram bērnam ir gan tēvs, gan māte, bet nereti kāds no vecākiem savus vecāka pienākumus aizmirst. Bērnam no tā nav jācieš, un uzturlīdzekļus viņam maksā valsts. Labi, ja vecāks pats apjauš savu kļūdu un steidz to novērst, bet, ja ne, par savu bezatbildību nākas atbildēt likuma priekšā.