Pārbaude sākta pēc ģenerālprokurora uzdevuma, pamatojoties uz Prokuratūras likuma 16. pantu, lai izvērtētu biedrības darbības atbilstību Advokatūras likumam un Krimināllikumam. Vienlaikus biedrība norāda, ka pati ir spiesta vērsties Ģenerālprokuratūra, aicinot izvērtēt deputāta Jāņa Patmalnieka un citu valsts amatpersonu iespējamu bezdarbību un prettiesisku rīcību OIK lietā.
Uzmanības novēršana no būtības?
Biedrība “Tiesiskums.lv” uzsver, ka deputāta iesniegums seko tieši pēc tam, kad uzsākta aktīva OIK atgūšanas iniciatīva. Pēc biedrības domām, tas ir mēģinājums novērst uzmanību no būtiskā jautājuma – kāpēc līdz šim nav atprasīti nelikumīgi izmaksātie miljardi no OIK saņēmējiem, neraugoties uz Eiropas Savienības tiesību normām un tiesu praksi.
Biedrība uzskata, ka šo ierēdņu un amatpersonu bezdarbībā ir saskatāmas noziedzīga nodarījuma – valsts amatpersonu bezdarbības – pazīmes, jo šīs bezdarbības rezultātā jau pašlaik ir iestājies noilgums lielākajai daļai no nelikumīgi izmaksātā OIK un ar katru mēnesi turpina samazināties no nelikumīgi ieviestā OIK saņēmējiem atgūstamā summa, kuru būtu taisnīgi un tiesiski pamatoti novirzīt visiem OIK maksātājiem.
Biedrība atgādina, ka pats Jānis Patmalnieks iepriekš ieņēmis augstus amatus Ekonomikas ministrijā enerģētikas jomā laikā, kad tika ieviests OIK mehānisms. Tādēļ viņa pašreizējās publiskās aktivitātes tiek vērtētas kā mēģinājums distancēties no iespējamās politiskās un tiesiskās atbildības par OIK ieviešanu un neatprasīšanu.
Valsts amatpersonu bezdarbība – ar sekām sabiedrībai
Pēc biedrības rīcībā esošās informācijas, valsts amatpersonas gadiem ilgi nav pildījušas pienākumu atgūt nelikumīgi piešķirto valsts atbalstu, kā to paredz Eiropas Savienības tiesības. Šīs bezdarbības rezultātā lielai daļai nelikumīgi izmaksāto līdzekļu jau iestājies noilgums, un ar katru mēnesi samazinās summa, ko būtu iespējams atgriezt OIK maksātājiem.
“Tiesiskums.lv” norāda, ka mediji un žurnālistiskie pētījumi jau iepriekš vairākkārt ir atklājuši būtisku sakritību starp OIK saņēmējiem un politisko partiju finansētājiem, kas savulaik piešķīra attiecīgās atļaujas un licences.
Cīņa par patērētāju interesēm turpināsies
Biedrība uzsver, ka darīs visu tiesiski atļauto, lai panāktu vispusīgu un objektīvu OIK ieviešanas izvērtēšanu, kā arī atbildīgo amatpersonu saukšanu pie atbildības. Tiesiskums.lv uzskata, ka notiekošais apliecina – cīņa par patērētāju interesēm Latvijā joprojām sastopas ar politisku pretestību.
“Šī nav cīņa par biedrību – tā ir cīņa par taisnīgumu un sabiedrības tiesībām zināt, kā un kāpēc no iedzīvotājiem gadiem ilgi tika iekasēti nelikumīgi maksājumi,” norāda biedrības valdes loceklis Madars Dauškans.
Kā ziņots, pērn biedrība organizēja iedzīvotāju forumus par iespēju atgūt nelikumīgi iekasēto OIK naudu, tostarp septembrī notika forums Ogrē. Vienā no šādiem pasākumiem Ogres Kultūras centrā divu stundu laikā tika parakstīti 250 līgumi par tiesvedības uzsākšanu.