Svētdiena, 31. maijs, 2026 12:17
Birzgalē persona traucē svētku ballei
24. maijā policijā saņemta informācija, ka pasākumā Birzgalē, Parka ielā, atrodas persona alkohola reibumā un ar savu uzvedību traucē citiem izbaudīt svētku balli. Persona ir vairākas reizes dzīta prom, bet visu laiku atgriezusies. Ierodoties konstatēts, ka vīrietis uzvedas neadekvāti, runāja nesakarīgi, vārtījās pa zemi. Izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde, un persona nogādāta Ogres rajona slimnīcā, pēc tam Psihoneiroloģiskajā klīnikā Rīgā.