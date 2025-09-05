Īsi pēc astoņiem vakarā ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Ogres novada Birzgales pagastu, kur mežā apmaldījies cilvēks. Ugunsdzēsēji glābēji cilvēku atrada un izveda ārā no meža. Pēc nepilnas stundas darbs notikuma vietā noslēdzās, norāda glābēji.
Ceturtdiena, 4. septembris, 2025 10:56
Birzgales pagastā glābēji izveda no meža apmaldījušos cilvēku
Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 3. septembra plkst. 6.30 līdz 4. septembra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 48 izsaukumus – 10 uz ugunsgrēku dzēšanu, 25 uz glābšanas darbiem, bet 13 izsaukumi bija maldinājumi, informē VUGD.