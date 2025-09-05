Piektdiena, 05.09.2025 14:04
Klaudija, Persijs, Vaida
Piektdiena, 05.09.2025 14:04
Klaudija, Persijs, Vaida
Ceturtdiena, 4. septembris, 2025 10:56

Birzgales pagastā glābēji izveda no meža apmaldījušos cilvēku

OgreNet
Birzgales pagastā glābēji izveda no meža apmaldījušos cilvēku
Foto: VUGD
Ceturtdiena, 4. septembris, 2025 10:56

Birzgales pagastā glābēji izveda no meža apmaldījušos cilvēku

OgreNet

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 3. septembra plkst. 6.30 līdz 4. septembra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 48 izsaukumus – 10 uz ugunsgrēku dzēšanu, 25 uz glābšanas darbiem, bet 13 izsaukumi bija maldinājumi, informē VUGD.

Īsi pēc astoņiem vakarā ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Ogres novada Birzgales pagastu, kur mežā apmaldījies cilvēks. Ugunsdzēsēji glābēji cilvēku atrada un izveda ārā no meža. Pēc nepilnas stundas darbs notikuma vietā noslēdzās, norāda glābēji.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.