Likumsargiem ierodoties norādītajā adresē, izsaucēja paskaidroja, ka dzīvo īpašumā uz mutiskas vienošanās pamata un rūpējas par tā uzturēšanu. Sieviete norādīja, ka brālis regulāri ierodas pie viņas, pieprasa naudu un cigaretes, kā arī izturas agresīvi. Policijas darbinieki ar vīrieti veica pārrunas. Sarunas rezultātā viņš piekrita labprātīgi doties projām. Vienlaikus sievietei izskaidrota iespēja nepieciešamības gadījumā vērsties tiesā un lūgt pagaidu aizsardzību pret vardarbību.
Pirmdiena, 22. jūnijs, 2026 16:22
Birzgales pagastā māsa konfliktē ar brāli
11. jūnijā policijā saņemta informācija par konfliktu ģimenē Birzgales pagastā.
Izsaucēja ziņoja, ka satrakojies viņas brālis, kuram ir šizofrēnija. Sieviete pauda bažas par viņa uzvedību.