Birzgales pagastā paziņa atsakās doties projām

Birzgales pagastā paziņa atsakās doties projām
9. februārī policijā saņemta informācija, ka Birzgales pagastā pie mājas īpašnieces atnācis paziņa alkohola reibumā un atsakās doties prom. Ierodoties, likumsargus sagaidīja izsaucēja, kura paskaidroja, ka pie viņas dienas laikā atnācis ciemos paziņa. Ciemojoties vīrietis lietojis alkoholiskos dzērienus un vakarā jau bija stipri iereibis. Sieviete nevēlējās, lai viņš paliek pa nakti, un sūtīja ciemiņu mājās, jo viņš bija pārāk daudz dzēris, bet vīrietis negribēja doties projām.

Uzsākot sarunu ar vīrieti, bija saprotams, ka viņš ir spēcīgā alkohola reibumā. Uz galda stāvēja iesākta degvīna pudele. Vīrietis pateica, ka ir ar mieru doties projām, taču nevarot paiet, jo ir pārāk piedzēries. Lai vīrieti neatstātu uz ielas bezpalīdzības stāvoklī, nolemts viņu nogādāt dzīvesvietā Birzgales pagastā. Vīrietim izskaidrots, ka bez īpašnieka piekrišanas nedrīkst palikt svešā mājā. Savukārt izsaucējai izskaidrots, ka šajā gadījumā, ja vīrietis neradīja nekādu apdraudējumu, nav pamata saukt speciālos dienestus, tostarp policiju. Ar sievieti veiktas pārrunas, izskaidrota atbildība par viltus izsaukumu.

