Bez tiesībām un reibumā
28. martā J. Turkalnē vadīja automašīnu “Ford” laikā, kad ir stājies spēkā liegums vadīt transportlīdzekli. Šajā pašā dienā D. Tīnūžu pagastā vadīja automašīnu “Volvo”, ne vien būdams 2,17 promiļu stiprā alkohola reibumā, bet arī bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Automašīna izņemta. Savukārt 2. aprīlī persona Madlienas pagastā autoceļa “Augšlīgatne–Skrīveri” 48. kilometrā vadīja automašīnu “VW Golf”, būdama 2,49 promiles stiprā alkohola reibumā, turklāt arī bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. 5. aprīlī, Lieldienās, persona Ogresgala pagastā, būdama 1,60 promiļu stiprā reibumā un arī bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, vadīja automašīnu “Audi”.
Nozog zāģi
Saņemta informācija, ka laika periodā no 21. līdz 22. martam Ogrē, uzlaužot pirts durvis, nozagts elektriskais ķēdes zāģis.
Uzdarbojas telefonkrāpnieki
Saņemta informācija, ka 23. martā Ogrē, Kalna prospektā, T. vārdā telefonkrāpnieki paņēma kredītu sešu tūkstošu eiro apmērā.
Apzog paziņa
1. aprīlī kādā mājā Ikšķilē ienākusi pazīstama persona un nozagusi 250 eiro, divus mobilos telefonus un dokumentus. Šajā pašā dienā, 1. aprīlī, arī Ogrē, Mālkalnes prospektā, paziņa kādā dzīvoklī personai nozaga naudu un mobilo telefonu.