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Ceturtdiena, 25. jūnijs, 2026 07:33

Brauc uzmanīgi! Policija arī pirmajā pēcsvētku darbadienā pastiprināti uzraudzīs satiksmi

LETA
Brauc uzmanīgi! Policija arī pirmajā pēcsvētku darbadienā pastiprināti uzraudzīs satiksmi
Foto: LETA
Ceturtdiena, 25. jūnijs, 2026 07:33

Brauc uzmanīgi! Policija arī pirmajā pēcsvētku darbadienā pastiprināti uzraudzīs satiksmi

LETA

Valsts policija arī pirmajā pēcsvētku darbadienā pastiprināti uzraudzīs satiksmi visā Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot transportlīdzekļu vadītājiem, kuri pie stūres varētu būt sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē, informēja policija.

Valsts policija uzsver, ka pie stūres jāsēžas tikai skaidrā. Ja aizvadīto svinību laikā lietots alkoholu, par drošu nokļūšanu mājās jāparūpējas jau iepriekš.

Tikpat svarīgi ir nepieļaut, ka reibumā transportlīdzekli vada draugs, radinieks vai paziņa, uzsver policisti. Nereti viena savlaicīga saruna vai atņemtas automašīnas atslēgas var novērst traģēdiju, piebilst policijā.

Pērn Jāņu brīvdienās ceļu satiksmes negadījumos cieta 15 personas un viena gāja bojā. Šogad Jāņus iezīmē ļoti liels brīvdienu skaits, kas nereti korelē ar smagāku negadījumu skaitu.

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