Izsvīdumu vietas var būt slidenas, lai to novērstu, tās kaisa ar smilti, tā mazinātot slīdamību. Īpaša uzmanība ceļa stāvoklim un izsvīdumiem ir jāpievērš motobraucējiem, kuriem var traucēt arī smilts. "Latvijas Valsts ceļu" pārstāvji aicina par šādām vietām ziņot, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo līniju 80005555, lai ceļu uzturētāji varētu operatīvi veikt svīduma vietu apstrādi.
Valsts ceļu tīklā turpinās arī būvdarbu sezona, satiksmes ierobežojumi saglabājas 65 valsts autoceļu posmos. Visi aktuālie satiksmes ierobežojumi saistībā ar ceļu remontdarbiem ir publicēti kartē "Latvijas Valsts ceļu" tīmekļvietnē lvceli.lv.
Ogres novadā un tā apkārtnē lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz autoceļa Tīnūži–Koknese (P80), kur no Krapes krustojuma līdz Koknesei ir viens luksofora posms un šķērsošanas laiks ir aptuveni 30 minūtes, kā arī autoceļa posmā no Kranciema karjera līdz "Avārijas brigādes" parkam, kur ir viens luksofora posms, ātruma ierobežojums ir 50 un 70 km/h un paredzamais šķērsošanas laiks - aptuveni 45 minūtes.