Austrumzemgales prokuratūras prokurore šā gada 28. novembrī Ogrē, izskatījusi krimināllietas materiālus, konstatēja, ka Pēteris A. (vārds mainīts), būdams Latvijas pilsonis, neprecējies, ieguvis vidējo izglītību, strādā SIA par kokapstrādes operatoru, izvairījās no tiesību ierobežošanas soda izciešanas.
Ar Austrumzemgales prokuratūras 2021. gada 1. decembra prokurora priekšrakstu par sodu Pēteris bija atzīts par vainīgu transportlīdzekļa vadīšanā alkohola reibumā un tika sodīts ar sabiedrisko darbu uz 140 stundām, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem. Neraugoties uz to, ka tiesības vadīt auto viņš vēl nebija atguvis un piespriesto sodu nebija izcietis, Pēteris nespēja nociesties un šā gada 24. novembrī pulksten 7.55 sēdās pie automašīnas “VW Touran” stūres. Braucot Tīnūžu pagastā pa autoceļa “Tīnūži–Koknese” (P80) kustības pārvadu un veicot kreiso pagriezienu uz vietējas nozīmes autoceļu, viņš izraisīja sadursmi ar automašīnu “Toyota RAV4”. Apsūdzētais atzina sevi par vainīgu un izdarīto nožēloja, kas uzskatāms par vainu mīkstinošu apstākli, bet atbildību pastiprinoši apstākļi netika konstatēti.
Apsūdzētais piekrita, ka kriminālprocess tiek pabeigts, piemērojot prokurora priekšrakstu par sodu, un tiktu piemērots naudas sods pēc iespējas mazākā apmērā, jo apgādībā ir trīs nepilngadīgi bērni.
Nolemts pabeigt kriminālprocesu, piemērojot prokurora priekšrakstu par sodu un nosakot apsūdzētajam naudas sodu trīs minimālo mēnešalgu apmērā, tas ir 2220 eiro. Personai jāreģistrējas Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ogres nodaļā.