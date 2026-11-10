Latgalē beidzies iespējamais apdraudējumu gaisa telpā

NBS vispirms ap plkst. 23.20 izsludināja oranžo brīdinājumu par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā Ludzas novadā.
Ap 20 minūtes vēlāk dzeltenā jeb zemākā līmeņa brīdinājums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā tika izsludinats arī Augšdaugavas un Krāslavas novados, bet vēl pēc 20 minūtēm apdraudējuma līmenis Krāslavas novadā tika paaugstināts līdz oranžam.
Savukārt ap plkst. 0.20 apdraudējuma līmenis visos trīs novados tika samazināts līdz dzeltentam.
NBS vēstīja, ka tika aktivizētas pārtvērējdronu un pretgaisa aizsardzības vienības. Aktivizēti arī NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.
Oranžais brīdinājums ir augstākais no diviem līmeņiem, kad iedzīvotāji tiek aicināti dodies telpās un ievērot divu sienu principu, savukārt dzeltenā līmeņa brīdinājums nekādu rīcību no iedzīvotājiem neprasa.
Kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpai pietuvojas vai tajā ielido ārvalstu bezpilota lidaparāti, ir iespējama, norāda NBS.
Jau ziņots, ka šogad vairākkārt Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu, turklāt daži droni Latvijā arī nokrita un eksplodēja. Vienā gadījumā drons tika notriekts.
Minētie dronu incidenti bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Atsevišķos gadījumos droni nemaz nav ielidojuši Latvijas gaisa telpā un brīdinājumi izsūtīti vairāk preventīvi.