Ceturtdien jau astoņi cilvēki ir vērsušies dienestā ar informāciju par krāpnieku piedāvātu pabalstu vai pensiju pārrēķinu. Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem.
Telefonkrāpnieki zvana iedzīvotājiem un apgalvo, ka nepieciešams veikt pabalsta, pensijas vai darba stāža pārrēķinu. Sarunas laikā tiek pieprasīti personas dati - personas kods, bankas konta numurs vai cita sensitīva informācija. Ja iedzīvotājs atsakās sniegt šos datus, tad krāpnieki piedāvā pierakstu pie sociālā darbinieka Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, norādot konkrētu laiku, kabinetu un darbinieka vārdu.
Rīgas Sociālais dienests uzsver, ka dienesta darbinieki nezvana iedzīvotājiem, lai noskaidrotu personas datus vai aicinātu veikt pabalsta, pensijas vai darba stāža pārrēķinu. Iedzīvotāji tiek aicināti nekādā gadījumā nesniegt svešām personām personas kodu, autentificēšanās kodus vai maksājumu kartes datus.
Šaubu gadījumā iedzīvotājiem jāsazinās ar Rīgas Sociālo dienestu, lai pārbaudītu zvana patiesumu, zvanot uz 67105048 vai Rīgas informatīvo tālruni 80001201.
Rīgas Sociālais dienests aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un informēt arī savus tuviniekus par šāda veida krāpniecības mēģinājumiem.