Brīvdienās glābēji devušies uz vairāk nekā 1000 ar vētru saistītiem izsaukumiem

Sestdien VUGD saistībā ar vētru saņēma 660 izsaukumus, bet svētdien tādu bija mazāk - 397.

Visvairāk jeb 808 izsaukumi tika saņemti tieši Rīgā un Pierīgas novados. Visbiežāk pēc palīdzības VUGD vērsās galvaspilsētas iedzīvotāji, tādi gadījumi bija 519. 75 izsaukumi tika saņemti no Jūrmalas, 57 - no Ādažu novada, 38 - no Saulkrastu novada un tikpat no Ropažu novada.

Vidzemē glābēji saņēma 111 izsaukumus saistībā ar vētru, Kurzemē - 64, Latgalē - 38, bet Zemgalē - 36.

Pārsvarā visos gadījumos bija nepieciešams sazāģēt nolūzušus kokus. Lielākoties koki bija lūzuši uz ceļa braucamās daļas, bloķējot satiksmi, vai ietvēm. Vairākos gadījumos koki radīja apdraudējumu, jo bija bīstami aizlūzuši un draudēja nokrist uz dzīvojamās mājas vai ceļa braucamās daļas. Vairākos gadījumos ugunsdzēsēju glābēju palīdzība nebija nepieciešama, jo ceļa braucamo daļu no nolūzušiem kokiem atbrīvoja iedzīvotāji.

Apmēram 80 gadījumos koki bija nolūzuši uz vieglajām automašīnām, citos gadījumos pat uz vairākām automašīnām, bet vēl vismaz 15 gadījumos koki bija nolūzuši uz dzīvojamām ēkām. Vēl daudzos izsaukumos koki krītot bija aizķēruši elektrības vadus, kā arī paši elektrības stabi vēja dēļ bija gāzušies.

Tika saņemti arī vairāki izsaukumi, kur bija nepieciešams no ēkām demontēt bojātas konstrukcijas, kas stiprā vēja dēļ bija atdalījušās un apdraudēja iedzīvotājus.

Kā pastāstīja Dāme-Birziņa, ugunsdzēsēju glābēju reaģēšana uz izsaukumiem notika, izvērtējot iespējamo bīstamību un apdraudējumu iedzīvotājiem, kā arī izsaukumu saņemšanas secībā. Vēja vissmagāk skartajās vietās ugunsdzēsēji glābēji arī tika atsaukti no brīvdienām.