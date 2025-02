Ceļu satiksmes negadījumi diennakts tumšajā laikā: gada sākumā astoņi bojā gājuši gājēji

Ikdienā aizvien var novērot, ka ir tādi satiksmes dalībnieki, kuri rada apdraudējumu sev un citiem, neparūpējoties par savu redzamību tumsā. Šogad, no 1. janvāra līdz 15. februārim notikuši 103 ceļu satiksmes negadījumi, kuros iesaistīti gājēji, tajos cietuši 84 gājēji, bet bojā gājuši astoņi. Pērn šādā pat periodā bija cietuši 76, bet bojā gājuši trīs.

Arī mediķiem tumšais laiks ceļu satiksmē bieži vien nozīmē smagus negadījumus ar traģiskām sekām. Nereti gājēji, velosipēdisti tiek notriekti un “uzmesti gaisā”, pēc tam triecoties pret mašīnu un zemi. Rezultātā tiek gūti nopietni roku, kāju, iegurņa, krūškurvja, ribu un mugurkaula lūzumi, smagas galvas traumas un iekšējo orgānu bojājumi.

Piemēram, šī gada februāra sākumā tumšajā diennakts laikā ārpus apdzīvotas vietas noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā autobraucējs notriecis stirnu. Kāpjot ārā no automašīnas, lai dotos pārbaudīt dzīvnieku, cilvēku notrieca cita automašīna. Mediķi cietušo bezsamaņā, ļoti smagā stāvoklī ar multipliem ķermeņa savainojumiem nogādāja ārstniecības iestādē. Iespējams, negadījums varēja arī nenotikt, ja būtu ievēroti drošības pasākumi.

Ceļu satiksmes negadījumos pirmās palīdzības sniegšana var glābt dzīvību ne tikai svešiniekam, bet arī tuviniekiem, ja notikusi nelaime. Pārliecinieties, ka automašīnā vienmēr ir derīga pirmās palīdzības aptieciņa un katram ir zināšanas, kā to izmantot. Piemēram, folija segu, kas neļaus cietušajam atdzist, marles saites brūču apstrādei, spiedošos pārsējus asiņošanas apturēšanai vai pat šķēres, lai atbrīvotu cietušo no apģērba.

Ieteikumi drošībai diennakts tumšajā laikā

Vienmēr izmantojiet atstarojošus elementus uz apģērba vai somas, lai būtu labi pamanāmi autovadītājiem. Atstarotājs jālieto pareizi – tas jāpiestiprina redzamā vietā tā, lai to var labi redzēt gan no priekšpuses, gan no mugurpuses.

Ja nepieciešams pārvietoties pa ceļa nomali vai brauktuvi, dariet to tikai ārkārtējas nepieciešamības gadījumā. Ejiet pēc iespējas tuvāk ceļa ārējai malai, pretēji transportlīdzekļu braukšanas virzienam, un pārliecinieties, ka esat autovadītājiem labi redzami. Papildus atstarotājiem ieteicams izmantot arī ieslēgtu kabatas lukturīti, lai uzlabotu redzamību.

Atcerieties, ka apdzīvotā vietā un pat apgaismotā vieta, ja laikapstākļi nav labvēlīgi, piemēram, ārā līst vai ir migla, gājēju, kuram nav labi saskatāms gaismu atstarojošs elements apģērbā, autovadītājs var pamanīt tikai pēdējā brīdī.

Ielu šķērsojiet tikai tam paredzētās vietās – pie luksofora, gājēju pārejām u.c. Ja šādas iespējas nav, rūpīgi izvērtējiet situāciju un vienmēr izvēlieties drošāko, nevis īsāko ceļu.

Ikreiz šķērsojot ielu, jāpārliecinās, vai automašīna gājēju redz un vai tā paspēs nobremzēt. Arī autovadītājiem ir jābūt modriem un jāatceras, ka pirms gājēju pārejas jāsamazina braukšanas ātrums, lai laikus reaģētu, ja to vēlas šķērsot gājējs.

Drošība uz ceļa nav savienojama ar alkohola lietošanu – tāpat kā autovadītāji nedrīkst vadīt transportlīdzekli reibumā, arī gājējiem alkohols būtiski pasliktina reakcijas spējas un spēju adekvāti novērtēt satiksmes situāciju.

Valsts policija un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests aicina katru iedzīvotāju būt atbildīgam un ievērot piesardzības pasākumus. Jūsu redzamība un uzmanība var glābt dzīvības!