Valstī reģistrēti 136 ceļu satiksmes negadījumi, no tiem 83 Rīgas reģionā, 16 Kurzemē, 15 Vidzemē, 12 Zemgalē, bet desmit Latgalē.
Avārijās Rīgas reģionā cietuši četri cilvēki, tostarp viens gājējs, viens velosipēdists un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs.
Viens gājējs gruvis traumas ceļu satiksmes negadījumā Kurzemē, savukārt pieci cietušie, arī viens gājējs, bijuši negadījumos Latgalē.
Ceļu satiksmes jomā pieņemti 350 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 127 par ātruma pārsniegšanu un četri par agresīvu braukšanu.
Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti pieci administratīvo pārkāpumu procesi un četri kriminālprocesi.
Trešdien no rīta neilgi pēc plkst. 8 policija saņēma informāciju, ka Rēzeknes novada Ozolmuižas pagastā, uz Rēzeknes šosejas, notikusi automašīnu "Volvo" un "BMW" sadursme.
Negadījumā gāja bojā nepilngadīga persona, informēja Valsts policijā. Valsts policijā sākts kriminālprocess, likumsargi sīkāk skaidro notikušā apstākļus.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests informē, ka palīdzību notikuma vietā sniegušas četras mediķu brigādes. Medicīniskā palīdzība bija nepieciešama četriem cietušajiem.
Viena cietušā dzīvību neizdevās glābt, savukārt trīs cilvēki, esot pie samaņas, nogādāti slimnīcā. Vienam no slimnīcā nogādātajiem cilvēkiem bijušas vieglākas traumas, bet diviem citiem konstatētas vidēji smagas traumas.