Ceturtdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietis 21 cilvēks

Vakar 16 cilvēki cieta avārijās Rīgas reģionā, trīs - Vidzemē, bet pa vienam - Kurzemē un Latgalē. Pieci no cietušajiem bija velosipēdisti, viens - gājēji, bet vēl viens - elektroskrejriteņa vadītājs.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi sešus vadītājus: pa diviem Vidzemē un Latgalē, bet pa vienam - Zemgalē un Rīgas reģionā. Divi aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.
Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 227 protokoli: Rīgas reģionā sodīti 13 autovadītāji, Vidzemē - 79, Latgalē - 62, Kurzemē - 47, bet Zemgalē - 26 transporta līdzekļu vadītāji.
Kopumā policija vakar noformējusi 511 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.