Pēc aculiecinieka teiktā, ceļa stāvoklis bijis apmierinošs – nav bijis slidens. Cits aculiecinieks stāsta, ka baltā Audi šoferis ir bēdzis no policijas. Oficiāla informācija vēl nav zināma.
Svētdiena, 24. janvāris, 2021 01:54
Ciemupē notikusi smaga avārija
Vakar Ciemupē notikusi smaga vairāku auto avārija.Uz vietas strādāja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un Valsts policija. Iesaistīti vairāki auto.
Avārija notikusi netālu no Ogres, Ciemupē uz A6 šosejas. Video redzams kā garāmbraucēji skrien palīdzēt avārijā cietušajiem, kas joprojām atrodas automašīnās. Ceļu satiksmes negadījumā iesaistītas vairākas automašīnas, kuras izmētātas blakus esošajā grāvī.