Piektdiena, 8. augusts, 2025 08:37

Ciemupē un Lielvārdē, iespējams, makšķerē ar murdiem

Ciemupē un Lielvārdē, iespējams, makšķerē ar murdiem
27. jūlijā policijā saņemta informācija, ka Ciemupē no Daugavas izvilkts murds ar vēžiem. Ierodoties konstatēts, ka no Daugavas izvilkts maza izmēra murds bez identifikācijas zīmēm, kas ir pretrunā ar Zvejniecības likumu. Murdā esošie vēži atlaisti atpakaļ Daugavā, bet murds padarīts nederīgs zvejošanai.

Dienu vēlāk, 28. jūlijā, saņemta informācija, ka Lielvārdē, Laimdotas ielā, pie Lāčplēša kapiem, krastā vairākas personas makšķerē ar deviņām makšķerēm un salikušas murdus. Ierodoties sastaptas četras personas, kuras spēja uzrādīt makšķerēšanas atļaujas, pārkāpumu nekonstatēja.

