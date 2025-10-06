Pirmdiena, 06.10.2025 21:09
Monika, Zilga, Zilgma
Svētdiena, 5. oktobris, 2025 13:49

Ciemupē un Ogrē guļ, kur grib

Ciemupē un Ogrē guļ, kur grib
Foto: freepik
Ciemupē un Ogrē guļ, kur grib

29. septembrī policijā saņemta informācija, ka Uzvaras ielā esošajā bērnu laukumiņā, Ciemupē, pie krūma guļ sieviete, kura iepriekš šūpojusies šūpolēs. Garāmgājējs aizrādījis, ka minētajā vietā nedrīkst gulēt, bet sieviete atbildējusi, ka viņa drīkst gulēt, kur vien vēlas. Vai persona bija reibumā, informācijas nav, jo apkārtne apsekota un neviena persona netika sastapta.

Bet dienu iepriekš, 28. septembrī, saņemta informācija, ka Ogrē, Daugavpils ielas un Austrumu ielas krustojumā, guļ sieviete, iespējams, reibuma stāvoklī. Ierodoties pamanīta sieviete, kura bija apgūlusies zālājā pie gājēju pārejas. Pieejot sieviete paskaidroja, ka viņai palīdzība nav nepieciešama, kā arī atteicās no Neatliekamās medicīniskās palīdzības. Alkohola apreibumu likumsargi gulētājai nekonstatēja. Sievietei jautāts, kāpēc viņa gulēja zālājā, dāma atbildēja, ka viņa tā vēlējusies, jo palicis slikti, bet tagad viss esot labi.

Noskaidroti personas dati. Ņemot vērā, ka sievietei nebija nepieciešama likumsargu palīdzība, viņa devās prom savās gaitās.

