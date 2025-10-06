Ciemupē un Ogrē guļ, kur grib

Bet dienu iepriekš, 28. septembrī, saņemta informācija, ka Ogrē, Daugavpils ielas un Austrumu ielas krustojumā, guļ sieviete, iespējams, reibuma stāvoklī. Ierodoties pamanīta sieviete, kura bija apgūlusies zālājā pie gājēju pārejas. Pieejot sieviete paskaidroja, ka viņai palīdzība nav nepieciešama, kā arī atteicās no Neatliekamās medicīniskās palīdzības. Alkohola apreibumu likumsargi gulētājai nekonstatēja. Sievietei jautāts, kāpēc viņa gulēja zālājā, dāma atbildēja, ka viņa tā vēlējusies, jo palicis slikti, bet tagad viss esot labi.
Noskaidroti personas dati. Ņemot vērā, ka sievietei nebija nepieciešama likumsargu palīdzība, viņa devās prom savās gaitās.