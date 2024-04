Cietumā neiet, turpina zagt un laupīt

Zemgales rajona tiesa atklātā sēdē kaimiņu novada Aizkrauklē pagājušā gada 30. novembrī skatīja krimināllietu Andra A. (vārds mainīts) apsūdzībā pēc Krimināllikuma 175. panta pirmās daļas, 15. panta ceturtās daļas, 180. panta pirmās daļas un 312. panta otrās daļas par svešas kustamas mantas atklātu nolaupīšanu (zādzību), zādzībām veikalos, kā arī izvairīšanos no soda izciešanas.

Pērnā gada 27. februārī Andris ienāca kāda lombarda filiālē, ne jau lai nodotu mantu vai iepirktos, bet gan nolūkā izdarīt mobilā telefona zādzību. Viņš palūdza pārdevējai parādīt 640 eiro vērtu mobilo telefonu «Apple iPhone 13». Pēc tā apskates telefonu pārdevējai neatdeva, par preci nesamaksāja un devās projām no lombarda telpām.

Ja reiz laupīšana pirmajā reizē izdevās kā smērēts, vīrietis nolēma to atkārtot un 12. martā atkal devās uz lombardu ar nodomu atklāti nolaupīt mobilo tālruni. Līdzīgi kā iepriekšējā reizē, viņš palūdza pārdevējai parādīt 570 eiro vērtu mobilo tālruni «Apple iPhone 12 Pro3» un pēc apskates to neatdeva, nesamaksāja un devās projām no lombarda telpām. Bet – te tev nu bija – šoreiz pārdevēja izrādījās veiklāka un nobloķēja lombarda izejas durvis. Rezultātā Andris lombardā bija noķerts kā slazdā ar visu nozagto telefonu kabatā. Īstenot līdz galam savu noziedzīgo nodarījumu vīrietim nebija izdevies no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ, tāpēc par izdarīto jau atkal tika uzsākts kriminālprocess.

Diemžēl vīrietis secinājumus neizdarīja un turpināja savas noziedzīgās gaitas – pagājušā gada 27. septembrī viņš veikalā «Maxima» no plaukta paņēma litra tilpuma viskija «Ballantines Finest» pudeli gandrīz 20 eiro vērtībā, ielika to līdzpaņemtajā mugursomā un nesamaksājot izgāja no tirdzniecības zāles. Šajā pašā dienā Andris veikalā «Maxima» nolēma nozagt arī degvīnu, protams, to dārgāko – viņš no plaukta paņēma litra tilpuma «Finlandia» pudeli 26 eiro vērtībā, tāpat kā iepriekšējā reizē, ielika mugursomā un nesamaksājot izgāja no veikala. Minētajā veikalā viņš iegriezās arī nākamajā dienā, 28. septembrī, un atkal ne jau lai iepirktos, bet gan zagtu – atkal litra tilpuma degvīnu gandrīz 15 eiro vērtībā.

Zemgales rajona tiesa pagājušā gada 6. februārī par citiem jau agrāk izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem Andri bija sodījusi ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz diviem mēnešiem. Lai gan spriedums stājās spēkā jau pērnā gada 21. februārī, tā vietā, lai dotos labprātīgi izciest sodu Jēkabpils cietumā, viņš, kā jau iepriekš minēts, devās laupīt un zagt, tādējādi ne vien izdarot aizvien jaunus noziedzīgus nodarījumus, bet arī izvairoties no brīvības atņemšanas soda izciešanas. Taču, kā mēdz teikt, agrāk vai vēlāk loks noslēdzas. Rezultātā daļēji saskaitot tiesas piemērotos sodus par visām noziedzīgo nodarījumu epizodēm, nolemts Andri sodīt ar brīvības atņemšanu uz sešiem mēnešiem. Nolemts arī piedzīt no vīrieša lombardam nodarīto kaitējumu 640 eiro apmērā un veikalam nodarīto kaitējumu 46,18 eiro apmērā.

Saīsinātais spriedums ir stājies spēkā un nav pārsūdzams.