VP ir sākusi kriminālprocesu pret kādu sporta treneri par seksuālu vardarbību pret bērniem. Portāls "OgreNet" jau ziņoja, ka treneris ir bijis bērnu un jauniešu hokeja kluba "Ogres novada Lāči" treneru pamatsastāvā.
Tagad VP precizē, ka saskaņā ar sākotnējo informāciju Tukumā hokeja nometnes laikā viens no treneriem, 1999. gadā dzimis vīrietis, veicis seksuāla rakstura darbības pret mazgadīgu personu.
Jau nākamajā diena tiesa personai kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu. Aizdomās turētais joprojām atrodas apcietinājumā.
Izmeklēšana kriminālprocesā turpinās un tās laikā ir iegūti materiāli un konstatēti fakti, kas liecina par to, ka cietušo personu skaits ir lielāks, norāda VP. Tāpēc likumsargi aicina atsaukties iedzīvotājus, kuri, iespējams, ir cietuši vai kuru rīcībā ir informācija par iespējamiem seksuāla rakstura noziedzīgiem nodarījumiem. Īpašu uzmanību VP aicina pievērst vecākiem, kuru bērni apmeklē hokeja nometnes. Sazināties ar policiju iespējams, zvanot pa tālruņa numuru 63004340 vai 112.
Par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 160. panta ceturtās daļas par seksuāla rakstura darbību nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušā ķermeni, ja tā izdarīta, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli vai pret cietušā gribu, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot uzticību, autoritāti vai citādu ietekmi uz cietušo, ja tas izraisījis smagas sekas vai ja tas izdarīts ar personu, kura nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu. Par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem gadiem.
Persona iepriekš, 2022. gadā, bija nonākusi policijas redzeslokā saistībā ar narkotisko vielu lietošanu 2022. gadā.
VP turpina izmeklēšanu saistībā ar notikušo, kā arī tiek vākti pierādījumi un informācija, kas kalpotu kā pamats citu epizožu atklāšanai. Izmeklēšanas interesēs plašāk informēt par notikušo VP atturas.
Policija atgādina, ka ir svarīgi runāt ar saviem bērniem par notiekošo skolā, ārpusskolas nodarbībās un citās ikdienas gaitās, tādējādi laikus konstatējot iespējamu likumpārkāpumu.
Iepriekš kāda bērnu un jauniešu sporta kluba amatpersona aģentūrai LETA pastāstīja, ka par aizdomās turamā trenera iespējamo seksuālu vardarbību pret bērnu viņu informējis bērna vecāks. Kluba amatpersona par šo faktu informējusi VP, kura veikusi procesuālas darbības sporta nometnē, kur trenējušies astoņus līdz desmit gadus veci bērni, un treneri aizturējusi. Sporta klubs ir pārtraucis sadarbību ar treneri, uzsver amatpersona.
Sporta kluba amatpersona informēja, ka treneris ar bērniem un jauniešiem strādājis vairākus gadus un līdz šim neesot bijušas pretenzijas pret treneri ne no bērniem, ne vecākiem.
"Nebija ne mazāko indikāciju, ka trenerim varētu būt kādi ļauni nodomi pret bērniem. Ja iepriekš būtu bijušas kādas aizdomas, tad viņš nekādā gadījumā ar bērniem nestrādātu," uzsver amatpersona.