Svētdiena, 30. novembris, 2025 15:17

Cilvēki arī šodien turpina gūt traumas uz slidenām ielām

Leta
Foto: pexels.com
Leta

Arī svētdien Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas (TOS) uzņemšanas nodaļā turpina vērsties pacienti, kuri guvuši traumas uz slidenām ielām, informēja slimnīcas pārstāve Harita Maniņa.

Vakara slideno ielu dēļ TOS slimnīcas uzņemšanas nodaļa piedzīvoja pacientu pieplūdumu.

Sestdien traumpunktā uzņemti kopā 142 pacienti, no kuriem 24 ir stacionēti, informēja Maniņa.

Šodienas pacientu statistiku slimnīca turpina apkopot.

Pieaudzis ledus traumu skaits, īpaši plaukstu, potīšu un ceļu locītavu, augšstilbu un gūžu rajonā. Visbiežāk tie ir lūzumi, saišu sastiepumi un sasitumi.

Traumas pārsvarā gūtas, krītot ārpus mājas, galvenokārt slideno ielu dēļ.

Slimnīcā uzsver, ka ledus traumas īpaši bīstamas ir senioriem, jo saistītas ar augšstilbu kaulu un gūžu lūzumu riskiem. Slimnīca aicina seniorus palikt mājās un lūgt tuviniekiem sagādāt nepieciešamās preces.

