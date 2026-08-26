CIP direktors no Rīgas izlido uz Maskavu: vai iedzīvotājiem būtu jāsatraucas? Skaidro Rinkēvičs

Kā ziņoja ASV televīzijas kanāla "CBS News" korespondente Dženifera Džeikobsa, Retklifs uz sarunām Maskavā ieradies otrdien. Maskavas Vnukovas lidostā otrdien nolaidusies no Rīgas izlidojusi ASV Gaisa spēku transportlidmašīna "Boeing C-17 Globemaster III" ar borta numuru RCH4555, liecina lidojumu monitoringa vietnē "Flightradar24" pieejamā informācija.
Kā vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma", lidmašīna otrdienas vakarā atkal nosēdusies Rīgā. Visticamāk, Retklifs Rīgā pārsēdies citā, mazākā lidaparātā, kas bija ieradusies Latvijā reizē ar "Boeing C-17".
Jautāts, vai Retklifam bija kāda tikšanās Rīgā arī ar Latvijas amatpersonām, Rinkēvičs uzsvēra, ka Latvijai ir ļoti cieša un laba sadarbība ar ASV sabiedrotajiem gan informācijas apmaiņā, gan savstarpējās konsultācijās, gan loģistikas atbalstā, ja tāds ir nepieciešams. Un šis esot bijis tas gadījums.
"Mūsu sadarbība gan diplomātiskajā, gan izlūkdienestu līmenī ir ļoti cieša, bet jebkādus komentārus par vizīti sniegs mūsu amerikāņu sabiedrotie tajā apjomā un tajā pieļaujamībā, kādu viņi paši uzskata par vajadzīgu," teica prezidents, piebilstot, ka nekādu citu komentāru ne viņš, ne Latvijas ministrijas, ne arī kāda cita no valsts iestādēm par šo nesniegs. Pēc Rinkēviča teiktā, tas esot viens no pamatprincipiem savstarpējās sadarbības un uzticības gaisotnē.
Prezidentam arī vaicāja, vai iedzīvotājiem būtu jājūtas satrauktiem, ņemot vērā to, ka iepriekš CIP vadītājs Krieviju apmeklēja dažus mēnešu pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Rinkēvičs pauda, ka Latvijā iedzīvotājiem ļoti daudzās lietās ir jāmaina realitātes uztvere. Viņš norādīja, ka ir pieņēmums, ka tad, ja kaut kas notiks, valsts nodrošinās pilnīgi visu. Pie tā vainīga esot arī pati valsts. Tomēr, kā rāda Ukrainas pieredze, jābūt arī pašu gatavībai, pauda prezidents.
"Mana pārliecība par mūsu sabiedroto tiešu atbalstu šajās dienās nav mazāka un nebūs mazāka par to, kāda ir bijusi arī pirms pieciem gadiem. Šajā ziņā man nekā satraucoša nav ko teikt," sacīja Rinkēvičs.
Arī divos Latvijas specdienestos - Valsts drošības dienestā un Satversmes aizsardzības birojā - aģentūrai LETA nekomentēja, vai Retklifam bijusi tikšanās ar šo dienestu vadību.
Jau vēstīts, ka Džeikobsa.savā kontā sociālajā tīklā "X" raksta, ka Retklifs bija ASV Gaisa spēku transportlidmašīnas "Boeing C-17 Globemaster III" pasažieris un ka viņam Krievijas galvaspilsētā ir paredzētas tikšanās. Džeikobsa neprecizē, ar ko tieši viņam ir paredzētas tikšanās un cik ilga būs vizīte.
ASV izdevums "Axios", atsaucoties uz ASV amatpersonu, apstiprināja ziņas par Retklifa ierašanos Maskavā.
Saskaņā ar "Axios" reportiera Baraka Ravida informāciju, kurš atsaucas uz labi informētiem avotiem, pirms Retklifa vizītes ASV brīdināja Ukrainu, ka uz Maskavu dodas augsta līmeņa amatpersonu delegācija, un lūdza apturēt triecienus līdz brīdim, kad tā būs aizbraukusi.
Pirms divām dienām, 23. augustā reisa RCH4555 lidmašīna ieradās Rīgā no ASV Merilendas štata Kempspringsas. Tur atrodas Endrjūsa gaisa spēku bāze, kur bāzēta arī ASV prezidenta lidmašīna "Air Force One".
Pēdējos mēnešos Krievijas varasiestādes ir gaidījušas ASV prezidenta īpašā sūtņa Stīva Vitkofa un Donalda Trampa znota Džareda Kušnera vizīti. Viņi iepriekšējās miera sarunu kārtās bija vidutāji starp Maskavu un Kijivu. Sarunu process pašlaik ir apturēts.