Savukārt janvāra mēnesī, salīdzinot ar pagājušo gadu, vērojams pacientu skaita pieaugums. Kopumā mēneša laikā slimnīcā stacionēti 457 pacienti un uzņemšanas nodaļa pēc palīdzības griezušies 711 pacienti.
Covid-19 infekcijas izplatības dēļ, vairāki slimnīcas darbinieki atrodas prombūtnē, kā rezultātā nevar veikt savus darba pienākumus. Darba nespējā šobrīd atrodas vairāki slimnīcas reģistratūras darbinieki, divi otolaringologi (LOR) un citi medicīnas darbinieki.
“Ņemot vērā to, ka ambulatoro pacientu aprite ir gana liela, lūdzam ar sapratni izturēties pret medicīnas darbiniekiem, jo ne tikai pacienti slimo, bet arī medicīnas darbinieki slimo. Šis ir sarežģīts laiks,” informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs, piebilstot, ka darbinieki ir ļoti apzinīgi un cenšas pēc iespējas ātrāk atgriezties darbā, lai sniegtu palīdzību iedzīvotājiem.
Piektdienās Ogres slimnīca turpina nodrošināt vakcinācijas procesu pret Covid -19 infekcijas saslimšanu, taču nelielās atsaucības dēļ, tiek izskatīta iespēja samazināt šī pakalpojuma sniegšanas apjomu, piedāvājot veikt vakcināciju vienu reizi divās nedēļās. “Atsaucība ir gaužām maza. Pagājušajā nedēļā vakcinēti vien 40 cilvēki, lai gan mūsu vakcinācijas kabineta jauda spēj nodrošināt aptuveni 104 cilvēku vakcināciju dienā. Šobrīd kabinets tiek atvērts vien uz pāris stundām,” norāda Dainis Širovs.
Kā iepriekš portālā Ogrenet minējām - Ogres slimnīcas laboratorijā plānots veikt Covid-19 analīzes un izveidot jaunu pakalpojumu, kas pacientiem ļautu tepat Ogrē nodot analīzes un saņemt analīžu rezultātus pēc 2 līdz 3 stundām. Slimnīcas vadītājs atklāj, ka šobrīd tiek veikts iepirkums testēšanas iekārtu iegādei un ir cerība, ka pēc 15. februāra slimnīcas telpās jau parādīsies pirmās tehniskās vienības un tiks izbūvēta speciāla ventilācijas sistēma. Šobrīd notiek arī personāla apmācības un citi sagatavošanās procesi, lai jau pēc 2-3 nedēļām cilvēkiem būtu iespēja saņemt pakalpojumu.