Ogres rajona slimnīcā,tā pat kā valstī kopumā turpina novērot Covid-19 infekcijas izplatību pacientu un ārstniecības personāla vidū. Pagājušajā nedēļā slimnīcā ārstējās 13 personas, kurām testēšanas rezultātā Covid-19 infekcija konstatēta, kā blakus saslimšana.Visi iepriekš minētie pacienti uzreiz pēc infekcijas atklāšanas izolēti no pārējiem. Pasliktinoties veselības stāvoklim, 1 pacients pārvest uz ārstniecības iestādi ar speciālo Covid-19 infekcijas nodaļu, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.
Sakarā ar Covid-19 infekciju šobrīd prombūtnē atrodas 15 slimnīcas darbinieki.Visi saslimušie darbinieki ir vakcinēti un vairāki no viņiem slimo atkārtoti. Dainis Širovs norāda, ka atkārtotā infekcija noris vieglāk un nevienam no šiem 15 darbiniekiem nav nepieciešama stacionēšana.
3 darbinieku saslimšanu un sadzīves traumu rezultātā, tuvākajā laikā pacienti varētu saskarties ar nedaudz apgrūtinātu rentgenu izmeklējumu pieejamību. “Lai gan mēs neesam Covid-19 poliklīnika, vienalga gadās tā, ka cilvēki mānās un nāk uz rentgena izmeklējumu ar akūtu Covid infekciju, nevis iet uz specializētajiem centriem, kur paredzēts šo pakalpojumu sniegt. Līdz ar to mūs darbinieki tiek izsisti no ierindas,” norāda slimnīcas vadītājs, aicinot cilvēkus būt saprotošiem.
Mazinoties pieprasījumam pēc vakcinācijas pakalpojumiem, tiek vērtēta Ogres slimnīcā izveidotā vakcinācijas kabineta lietderība. No šīs nedēļas vakcinācijas kabinets būs atvērts vienu reizi divās nedēļās. Interesentiem vakcīnai iespējams pieteikties vietnē manavakcina.lv, pa tālruni 8989, kā arī pie sava ģimenes ārsta.