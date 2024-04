CSDD aicina jaunā mācību gada sākumā īpašu uzmanību pievērst satiksmes drošībai

Ceļu satiksmes intensitāte gan pilsētās, gan ārpus tām pieaug, tādēļ īpaša uzmanība pievēršama savai un citu rīcībai, lai dalība ceļu satiksmē būtu droša!

Sākoties jaunajam mācību gadam, VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) aicina gan vecākus, gan skolotājus ar bērniem un jauniešiem pārrunāt satiksmes drošības jautājumus un ceļu satiksmes noteikumus, kas skolēnam ir aktuāli, piedaloties ceļu satiksmē:

-Kā pasažierim un atgādināt par piesprādzēšanos automobilī un pieklājīgu uzvedību sabiedriskajā transportā;

-Kā gājējam un atgādināt, ka šķērsot ielu drīkst tikai tur, kur tas atļauts, pirms tam obligāti pārliecinoties par to, ka transportlīdzekļu vadītāji gājēju ir pamanījuši;

-Kā velosipēdistam – lai piedalītos ceļu satiksmē viens pats, ir jābūt velosipēda vadītāja apliecībai. Vienmēr, dodoties ceļā ar velosipēdu, galvā jāliek ķivere un jāpārbauda, vai velosipēds ir labā tehniskā stāvoklī. Pārliecināties, ka ir skaidri zināmi ceļu satiksmes noteikumi, kas īpaši attiecināmi uz velosipēda vadītājiem;

-Kā elektroskrejriteņa vadītājam un atgādināt, ka dalība ceļu satiksmē ar elektroskrejriteni ir atļauta no 14 gadu vecuma, ja ir velosipēda vai citas kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība. Īpaši uzsvērt, ka ar elektroskrejriteni nedrīkst pārvadāt ne pasažierus, ne arī kravu!

-Kā mopēda vadītājam un pārliecināties, ka skolēnam ir AM kategorijas vadītāja apliecība, OCTA apdrošināšana un lieliskas ceļu satiksmes noteikumu zināšanas, jo ar mopēdu drīkst braukt tikai pa brauktuvi!

Lai drošs un zinībām pilns jaunais mācību gads!