Starptautiskais apzīmējums "kalns un sniegpārsliņa" liecina, ka riepa ir izgājusi noteiktus testus un ir atzīta par piemērotu braukšanai sniega, ledus un apledojuma apstākļos. Autovadītājiem jāņem vērā, ka gaidāmajā ziemas periodā, ja transportlīdzeklis būs aprīkots ar riepām, kurām ir tikai M+S apzīmējums, bez jaunā marķējuma "kalns un sniegpārsliņa", tad tās netiks uzskatītas kā ziemas periodam atbilstošas riepas. Šādu riepu lietošana ziemas periodā nav atļauta, norāda CSDD.
Savukārt izmantojot lietotas riepas, kuras ir jau kalpojušas pāris iepriekšējās ziemas, ir būtiski pārliecināties par to tehnisko stāvokli. Ziemas riepām minimālais protektora dziļums ir 4 mm, tomēr, tuvojoties šai robežai, riepas drīzumā būs jāmaina, jo aptuveni mēneša laikā tās vairs neatbildīs ceļu satiksmes noteikumiem un to lietošana var apdraudēt pašu autovadītāju un citus satiksmes dalībniekus.
Riepas ir jāizvērtē arī vizuāli, lai pārliecinātos, ka tām nav bojājumu vai plaisu, kas varētu rasties nepareizas uzglabāšanas dēļ. Tāpat ieteicams neizmantot ziemas riepas, kas vecākas par pieciem, sešiem gadiem, jo laika gaitā riepu gumija zaudē savas īpašības, kā arī jāņem vērā, ka viens transportlīdzeklis vienlaikus nedrīkst būt aprīkots ar radžotām un neradžotām riepām.
Riepas, kuras ir marķētas tikai ar M+S, M&S vai M.S. apzīmējumu arī turpmāk būs atļauts izmantot ārpus ziemas sezonas – no 2.marta līdz 30.novembrim, vēsta CSDD.